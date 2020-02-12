«Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме фото с парикмахером восточной внешности Денисом Ли.

Тарасов написал на фото «Corona virus» со стрелочками, указывающими на парикмахера.

По информации журналиста Сергея Егорова , «Рубин» заключил с 32-летним футболистом контракт до конца текущего сезона.

, «Рубин» заключил с 32-летним футболистом контракт до конца текущего сезона. Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.

С «Рубином» хавбек прошел два зимних сбора.

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