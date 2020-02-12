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  • «Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности

«Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности

12 февраля 2020, 15:45
22

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме фото с парикмахером восточной внешности Денисом Ли.

Тарасов написал на фото «Corona virus» со стрелочками, указывающими на парикмахера.

  • По информации журналиста Сергея Егорова, «Рубин» заключил с 32-летним футболистом контракт до конца текущего сезона.
  • Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.
  • С «Рубином» хавбек прошел два зимних сбора.

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Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (22)
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АртурZaСМ
1581511720
Судя по тому, что Бузов от Бузовой всё-таки подхватил тупость, видать она передаётся половым путём)))
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Авек плезир
1581511725
Потрясающее чувство юмора
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Speedmeister
1581512454
Боже, какой же он дебил.
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n1hat
1581512481
Что тут удивительного) мы все знаем, кто такой тарасов)
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vmonomah17
1581514138
Я удивляюсь, почему еще мамай и кокоша не забрали тарасова к себе в компанию? Он бы туда идеально влился.
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moskowcity-petrv
1581515814
С таким примитивным юмором,тебе в аншлаг надо
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portero
1581520200
в думу , по партийным спискам едра.
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altezzik
1581523083
Каждый следующий пост Тарасова тупее предыдущего )
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Axe111
1581524408
Никчёмный пустой петушок
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zigbert
1581618456
От Трарасова можно ждать что угодно.
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