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    «Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме фото с парикмахером восточной внешности Денисом Ли.

    Тарасов написал на фото «Corona virus» со стрелочками, указывающими на парикмахера.

    • По информации журналиста Сергея Егорова, «Рубин» заключил с 32-летним футболистом контракт до конца текущего сезона.
    • Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.
    • С «Рубином» хавбек прошел два зимних сбора.

    Sky Sports: Алли могут наказать за шутки о коронавирусе

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    12.02.2020 15:45
    Комментарии25
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      Рейтинг: +74559

      zigbert 19 часов назад

      От Трарасова можно ждать что угодно.

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      Рейтинг: -3891

      gosproektikabinet 13 февраля, 01:21

      слава богу не про корановирус пошутил на родине ислама, а то его там и убили

      0
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      Рейтинг: +1021

      Hektor 84 13 февраля, 00:34

      Идиот.

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      Рейтинг: +1872

      playsh 12 февраля, 23:34

      Ума нет - поступай в Пед...(см.ниже)
      Для Димы - Пед. это институт для педагогов.



      0
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      Рейтинг: +1362

      rash1959 12 февраля, 22:28

      В следующую стрижку, японец кадык дебилу точно подрежет.

      1
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      Рейтинг: +1766

      Axe111 12 февраля, 19:20

      Никчёмный пустой петушок

      4
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      Рейтинг: +1214

      altezzik 12 февраля, 18:58

      Каждый следующий пост Тарасова тупее предыдущего )

      4
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      Рейтинг: +37228

      portero 12 февраля, 18:10

      в думу , по партийным спискам едра.

      9
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      Рейтинг: +173

      Armani nn 12 февраля, 17:48

      Ой мудьеее.

      1
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      Рейтинг: +603

      moskowcity-petrv 12 февраля, 16:56

      С таким примитивным юмором,тебе в аншлаг надо

      4
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      Рейтинг: +1872

      playsh > moskowcity-petrv 12 февраля, 23:34

      Или в Госдуму.

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