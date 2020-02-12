«Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме фото с парикмахером восточной внешности Денисом Ли.
Тарасов написал на фото «Corona virus» со стрелочками, указывающими на парикмахера.
- По информации журналиста Сергея Егорова, «Рубин» заключил с 32-летним футболистом контракт до конца текущего сезона.
- Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.
- С «Рубином» хавбек прошел два зимних сбора.
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Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова