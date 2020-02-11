Sky Sports: Алли могут наказать за шутки о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена наказать полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли из-за шуток про коронавирус.

Футболист снял видео в Snapchat, в котором показал мужчину азиатской внешности и шутил про коронавирус.

Вскоре англичанин опубликовал извинения за свою шутку: «Всем привет! Это – Алли. Я хотел извиниться за видео, которое опубликовал в Snapchat. В этом не было ничего смешного, я это понял практически сразу и удалил его. Я подвел себя и клуб. Не хочу, чтобы у вас изменилось мнение обо мне из-за этой ситуации. Коронавирус – не та тема, над которой надо шутить. Всех люблю, мои молитвы и мысли сейчас с больными в Китае».