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Sky Sports: Алли могут наказать за шутки о коронавирусе

11 февраля 2020, 07:13
3

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена наказать полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли из-за шуток про коронавирус.

Футболист снял видео в Snapchat, в котором показал мужчину азиатской внешности и шутил про коронавирус.

Вскоре англичанин опубликовал извинения за свою шутку: «Всем привет! Это – Алли. Я хотел извиниться за видео, которое опубликовал в Snapchat. В этом не было ничего смешного, я это понял практически сразу и удалил его. Я подвел себя и клуб. Не хочу, чтобы у вас изменилось мнение обо мне из-за этой ситуации. Коронавирус – не та тема, над которой надо шутить. Всех люблю, мои молитвы и мысли сейчас с больными в Китае».

  • Число жертв от заболевания в Китае превысило 1000 человек.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Алли Деле
Комментарии (3)
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серега кашин
1581396243
еще и в расизме сейчас объвинят
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sir_Alex
1581406092
Осознал и раскаялся)))
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