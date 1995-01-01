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    Sky Sports: Алли могут наказать за шутки о коронавирусе

    Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена наказать полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли из-за шуток про коронавирус.

    Футболист снял видео в Snapchat, в котором показал мужчину азиатской внешности и шутил про коронавирус.

    Вскоре англичанин опубликовал извинения за свою шутку: «Всем привет! Это – Алли. Я хотел извиниться за видео, которое опубликовал в Snapchat. В этом не было ничего смешного, я это понял практически сразу и удалил его. Я подвел себя и клуб. Не хочу, чтобы у вас изменилось мнение обо мне из-за этой ситуации. Коронавирус – не та тема, над которой надо шутить. Всех люблю, мои молитвы и мысли сейчас с больными в Китае».

    • Число жертв от заболевания в Китае превысило 1000 человек.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 07:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4590

      серега кашин 1 час назад

      еще и в расизме сейчас объвинят

      0
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      Рейтинг: +1081

      CSKA471 > серега кашин 57 минут назад

      Нее, про расизм это только с афроамериканцами, а шутки про азиатов, снежков, краснокожих и тому подобных эт сколько угодно)

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