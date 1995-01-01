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    Сигурдссон: «ЦСКА провел хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон оформил хет-трик в товарищеском матче против «Уфы» (3:0) и рассказал о готовности московского клуба к возобновлению сезона.

    «Любой форвард радуется забитым голам, даже если это предсезонный сбор и товарищеская встреча. Особенно приятно сделать хет-трик. Важно, что мы провели хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр.

    Есть ощущение, что набрал хорошую форму перед рестартом сезона. Команда в целом отлично поработала в Кампоаморе, все мы ждем не дождемся первого официального матча в этом году», – поделился исландец.

    • 29 февраля ЦСКА сыграет против «Урала».
    • Клуб идет на четвертом месте в таблице РПЛ.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1937

      shurik45 41 минуту назад

      Да,неплохие сборы провела команда,а самое главное в полном составе ,без травмированных . Все кто должны были восстановится ,вернулись в общую группу. Удачного возобновления чемпионата армейцам! Все на домашний матч!

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      Рейтинг: +830

      Литейный4 56 минут назад

      Вы главное в 25 туре дрюкните свиней. Вся страна будет за вас. Им пора в Пердив. Гыгыгы

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