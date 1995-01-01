Сигурдссон: «ЦСКА провел хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр»

Да,неплохие сборы провела команда,а самое главное в полном составе ,без травмированных . Все кто должны были восстановится ,вернулись в общую группу. Удачного возобновления чемпионата армейцам! Все на домашний матч!
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон оформил хет-трик в товарищеском матче против «Уфы» (3:0) и рассказал о готовности московского клуба к возобновлению сезона.
«Любой форвард радуется забитым голам, даже если это предсезонный сбор и товарищеская встреча. Особенно приятно сделать хет-трик. Важно, что мы провели хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр.
Есть ощущение, что набрал хорошую форму перед рестартом сезона. Команда в целом отлично поработала в Кампоаморе, все мы ждем не дождемся первого официального матча в этом году», – поделился исландец.
- 29 февраля ЦСКА сыграет против «Урала».
- Клуб идет на четвертом месте в таблице РПЛ.