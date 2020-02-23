Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сигурдссон: «ЦСКА провел хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр»

Сигурдссон: «ЦСКА провел хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр»

23 февраля 2020, 13:58
3

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон оформил хет-трик в товарищеском матче против «Уфы» (3:0) и рассказал о готовности московского клуба к возобновлению сезона.

«Любой форвард радуется забитым голам, даже если это предсезонный сбор и товарищеская встреча. Особенно приятно сделать хет-трик. Важно, что мы провели хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр.

Есть ощущение, что набрал хорошую форму перед рестартом сезона. Команда в целом отлично поработала в Кампоаморе, все мы ждем не дождемся первого официального матча в этом году», – поделился исландец.

  • 29 февраля ЦСКА сыграет против «Урала».
  • Клуб идет на четвертом месте в таблице РПЛ.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сигурдссон Арнор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shurik45
1582456972
Да,неплохие сборы провела команда,а самое главное в полном составе ,без травмированных . Все кто должны были восстановится ,вернулись в общую группу. Удачного возобновления чемпионата армейцам! Все на домашний матч!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+