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    Роджерс: «Мы разочарованы, что не получили пенальти за игру рукой Де Брюйне. Он был очевидным»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс недоволен работой судейской бригады на матче 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1). По мнению менеджера, в ворота гостей не назначили пенальти.

    «Мы разочарованы, что не получили пенальти, когда Кевин Де Брюйне сыграл в штрафной рукой. Он был очевидным. VAR для этого вводили. Мяч летел в самый угол ворот, а соперник остановил его рукой», – цитирует тренера ВВС.

    • В матче был назначен пенальти в ворота «Лестера», его Серхио Агуэро не реализовал.
    • Накануне судьи VAR другого матча АПЛ признали свою ошибку.
    • «Лестер» в чемпионате идет третьим.

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +37495

      portero 2 часа назад

      всё же судей как то стимулируют для принятия таких решений. так что наши ничем не хуже и не лучше иностранных судеек.

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