Роджерс: «Мы разочарованы, что не получили пенальти за игру рукой Де Брюйне. Он был очевидным»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс недоволен работой судейской бригады на матче 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1). По мнению менеджера, в ворота гостей не назначили пенальти.

«Мы разочарованы, что не получили пенальти, когда Кевин Де Брюйне сыграл в штрафной рукой. Он был очевидным. VAR для этого вводили. Мяч летел в самый угол ворот, а соперник остановил его рукой», – цитирует тренера ВВС.