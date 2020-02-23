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  • Роджерс: «Мы разочарованы, что не получили пенальти за игру рукой Де Брюйне. Он был очевидным»

Роджерс: «Мы разочарованы, что не получили пенальти за игру рукой Де Брюйне. Он был очевидным»

23 февраля 2020, 08:56
5

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс недоволен работой судейской бригады на матче 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1). По мнению менеджера, в ворота гостей не назначили пенальти.

«Мы разочарованы, что не получили пенальти, когда Кевин Де Брюйне сыграл в штрафной рукой. Он был очевидным. VAR для этого вводили. Мяч летел в самый угол ворот, а соперник остановил его рукой», – цитирует тренера ВВС.

  • В матче был назначен пенальти в ворота «Лестера», его Серхио Агуэро не реализовал.
  • Накануне судьи VAR другого матча АПЛ признали свою ошибку.
  • «Лестер» в чемпионате идет третьим.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Лестер Манчестер Сити Роджерс Брендан
Комментарии (5)
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portero
1582438470
всё же судей как то стимулируют для принятия таких решений. так что наши ничем не хуже и не лучше иностранных судеек.
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Artemka444
1582447001
Всё равно все судят,как хотят!!! И с этим ничего не поделать!!!
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Graceful 713
1582449332
Ходят слухи, после Брексита АПЛ станет независимой от ФА (не знаю как) может тогда привлекут нормальных арбитров. А то нынешние "арбитры" ни о чем
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Cules2013
1582449480
не был он там очевидным, хотя момент спорный. Де Брюйне не то, чтобы руками размахивал, а мяч рикошетил также ещё и от другого игрока в стенке, от его корпуса. надо было побеждать с игры, а не устраивать вот это нытьё. Агуэро не забил пенку, но даже это не помогло. Мне нравится Лестер, но претензия сомнительна, и важный фактор был - это травмы игроков опорной зоны, а не сомнительная пенка, которую не назначили в итоге.
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zigbert
1582559559
Значит для назначения пенальти не было явных признаков.
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