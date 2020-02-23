Судьи VAR признали, что ошибочно рекомендовали не удалять Ло Чельсо в матче с «Челси»

Арбитры, работавшие видеоассистентами на матче 27-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:1), признали свою ошибку. По ходу встречи они рекомендовали не показывать красную карточку полузащитнику гостей Джовани Ло Чельсо.

Майкл Оливер запросил у ассистентов помощь, но по итогам эпизода аргентинец не получил даже желтой карточки. Судей VAR за ошибку ждет наказание.