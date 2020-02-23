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  • Судьи VAR признали, что ошибочно рекомендовали не удалять Ло Чельсо в матче с «Челси»

Судьи VAR признали, что ошибочно рекомендовали не удалять Ло Чельсо в матче с «Челси»

23 февраля 2020, 00:20
10

Арбитры, работавшие видеоассистентами на матче 27-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:1), признали свою ошибку. По ходу встречи они рекомендовали не показывать красную карточку полузащитнику гостей Джовани Ло Чельсо.

Майкл Оливер запросил у ассистентов помощь, но по итогам эпизода аргентинец не получил даже желтой карточки. Судей VAR за ошибку ждет наказание.

  • Фрэнк Лэмпард после матча пожаловался, что Ло Чельсо должны были удалять.
  • «Челси» идет в таблице четвертым, «Тоттенхэм» – пятым.
  • Жозе Моуринью впервые в карьере два раза проиграл одной команде в рамках сезона чемпионата .

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Челси Тоттенхэм Ло Чельсо Джовани
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1582413864
Вар помощь судей, чтоб не было заявлений, что судья ошибочно удалил игрока, но тут пипец Вар ошибочно не удалил игрока, с 15 камер и с 20 повторами.... зачем они нужны тогда ???? бред, один сезон вара, а столько претензий... надо пересмотреть функцию Вара...
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Аристократ Олжик
1582431723
Второй раз судьи VAR ошибаются в матчах с участием Челси, связи с чем можно уверенно сказать что VAR не поможет. Потому что судей VAR тоже можно подкупить, либо им даже 12 камер не помогут, так как они не профессиональны. А самое главное, в Англии знают что апелляция Сити обречена на провал, а значит освободилось место на ЛЧ. А если Челси скинуть на 6е место, то сразу два. А значит "влиятельные" фанаты Тоттенхэма и МЮ, делают все возможное чтобы Челси проиграл и выпал из борьбы за ЛЧ
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mihail200606
1582439936
Вам уже теливозоры дали, сидит на них смотрит целая кодла и бл... все равно ошибаются..
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nemolod
1582441374
Ну вот и очевидный факт - причина не в видеосистеме-она то как раз все четко показала,а в судейских ошибочных решениях-значит над судьями должен быть контролер типа инспектор матча,без согласия которого это решение невыполнимо!
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