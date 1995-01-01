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    Судьи VAR признали, что ошибочно рекомендовали не удалять Ло Чельсо в матче с «Челси»

    Арбитры, работавшие видеоассистентами на матче 27-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:1), признали свою ошибку. По ходу встречи они рекомендовали не показывать красную карточку полузащитнику гостей Джовани Ло Чельсо.

    Майкл Оливер запросил у ассистентов помощь, но по итогам эпизода аргентинец не получил даже желтой карточки. Судей VAR за ошибку ждет наказание.

    • Фрэнк Лэмпард после матча пожаловался, что Ло Чельсо должны были удалять.
    • «Челси» идет в таблице четвертым, «Тоттенхэм» – пятым.
    • Жозе Моуринью впервые в карьере два раза проиграл одной команде в рамках сезона чемпионата .

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1630

      Борат 34 минуты назад

      На какой минуте не судьба написать, псы позорные?
      Гыгы

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