Судьи VAR признали, что ошибочно рекомендовали не удалять Ло Чельсо в матче с «Челси»

Арбитры, работавшие видеоассистентами на матче 27-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:1), признали свою ошибку. По ходу встречи они рекомендовали не показывать красную карточку полузащитнику гостей Джовани Ло Чельсо.
Майкл Оливер запросил у ассистентов помощь, но по итогам эпизода аргентинец не получил даже желтой карточки. Судей VAR за ошибку ждет наказание.
- Фрэнк Лэмпард после матча пожаловался, что Ло Чельсо должны были удалять.
- «Челси» идет в таблице четвертым, «Тоттенхэм» – пятым.
- Жозе Моуринью впервые в карьере два раза проиграл одной команде в рамках сезона чемпионата .
Источник: Sky Sports