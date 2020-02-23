Матч «Интер» – «Сампдория» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

В Италии растет число заразившихся коронавирусом, поэтому принято решение перенести три матча Серии А, запланированные на сегодня, 23 февраля. В частности, в другой день состоится встреча «Интера» и «Сампдории».
Также перенесли игры «Аталанта» – «Сассуоло» и «Верона» – «Кальяри». За решением стоит правительство Италии.
- За последние сутки в Италии два человека умерли из-за коронавируса.
- Перенесены встречи и в других Сериях.
- Всего в мире зарегистрировано более 2000 смертей из-за коронавируса.
Источник: официальный сайт «Интера»