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  • Матч «Интер» – «Сампдория» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

Матч «Интер» – «Сампдория» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

23 февраля 2020, 08:47
2

В Италии растет число заразившихся коронавирусом, поэтому принято решение перенести три матча Серии А, запланированные на сегодня, 23 февраля. В частности, в другой день состоится встреча «Интера» и «Сампдории».

Также перенесли игры «Аталанта»«Сассуоло» и «Верона»«Кальяри». За решением стоит правительство Италии.

  • За последние сутки в Италии два человека умерли из-за коронавируса.
  • Перенесены встречи и в других Сериях.
  • Всего в мире зарегистрировано более 2000 смертей из-за коронавируса.

Источник: официальный сайт «Интера»
Италия. Серия А Интер Сампдория
Комментарии (2)
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серега кашин
1582445951
уже эта зараза добралась и до европы
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