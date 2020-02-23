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    Матч «Интер» – «Сампдория» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

    В Италии растет число заразившихся коронавирусом, поэтому принято решение перенести три матча Серии А, запланированные на сегодня, 23 февраля. В частности, в другой день состоится встреча «Интера» и «Сампдории».

    Также перенесли игры «Аталанта»«Сассуоло» и «Верона»«Кальяри». За решением стоит правительство Италии.

    • За последние сутки в Италии два человека умерли из-за коронавируса.
    • Перенесены встречи и в других Сериях.
    • Всего в мире зарегистрировано более 2000 смертей из-за коронавируса.

    Источник: официальный сайт «Интера»

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