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  • «Атлетико» при Симеоне только в одном случае из 26 не проходил раунд плей-офф, выиграв первый матч

«Атлетико» при Симеоне только в одном случае из 26 не проходил раунд плей-офф, выиграв первый матч

22 февраля 2020, 16:59
5

Мадридский «Атлетико» на этой неделе победил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» (1:0). У испанцев для такой ситуации есть положительная статистика.

«Атлетико» при Диего Симеоне не проходил раунд плей-офф с победой в первом матче только в одном случае из 26. Он случился в прошлом сезоне против «Ювентуса», когда в ответной игре Криштиану Роналду оформил хет-трик.

  • Ответный матч состоится 11 марта.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
  • «Атлетико» в Примере идет четвертым.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Ливерпуль Атлетико
Комментарии (5)
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nailvakh
1582383982
будет второй
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Dizayner
1582385586
знатно рон вас надрал в прошлом году, ой как знатно)) ну а в этом трио сделает тоже самое, можете не сомневаться. атлетико с его наискучнейшей тактикой
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portero
1582385704
Соперники были другие, надеюсь посмотреть эту игру.
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zigbert
1582387649
На Энфилде им будет тяжко.
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