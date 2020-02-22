«Атлетико» при Симеоне только в одном случае из 26 не проходил раунд плей-офф, выиграв первый матч

Мадридский «Атлетико» на этой неделе победил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» (1:0). У испанцев для такой ситуации есть положительная статистика.

«Атлетико» при Диего Симеоне не проходил раунд плей-офф с победой в первом матче только в одном случае из 26. Он случился в прошлом сезоне против «Ювентуса», когда в ответной игре Криштиану Роналду оформил хет-трик.