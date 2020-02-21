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    Агент Выдры: «Бернли» решил не отпускать Матея в «Локомотив»

    Агент нападающего «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец сообщил, что английский клуб не отпустит чеха в «Локомотив».

    «Локомотив» официально обратился к «Бернли» по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать», – сказал Хованец

    • Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

    Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

    Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

    Агент Выдры: «Не знаю об интересе «Локомотива». Мы общаемся с 2-3 клубами, они не только из России»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2084

      Давид59 1 час назад

      Наверное посмотрели мультфильм про корову, которая нужна самому

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