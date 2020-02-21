Агент Выдры: «Бернли» решил не отпускать Матея в «Локомотив»

Агент нападающего «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец сообщил, что английский клуб не отпустит чеха в «Локомотив».

«Локомотив» официально обратился к «Бернли» по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать», – сказал Хованец

Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста.

Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

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Агент Выдры: «Не знаю об интересе «Локомотива». Мы общаемся с 2-3 клубами, они не только из России»