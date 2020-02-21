Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Выдры: «Бернли» решил не отпускать Матея в «Локомотив»

Агент Выдры: «Бернли» решил не отпускать Матея в «Локомотив»

21 февраля 2020, 13:57
2

Агент нападающего «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец сообщил, что английский клуб не отпустит чеха в «Локомотив».

«Локомотив» официально обратился к «Бернли» по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать», – сказал Хованец

  • Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста.
  • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

Агент Выдры: «Не знаю об интересе «Локомотива». Мы общаемся с 2-3 клубами, они не только из России»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Бернли Локомотив Выдра Матей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1582282759
Наверное посмотрели мультфильм про корову, которая нужна самому
Ответить
Антибиотик
1582307324
Осталось подождать три часа и убедиться, что грузин в очередной раз никого не приобретет в команду. Печально, а крайним сделают Семина.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+