Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Выдры: «Не знаю об интересе «Локомотива». Мы общаемся с 2-3 клубами, они не только из России»

Агент Выдры: «Не знаю об интересе «Локомотива». Мы общаемся с 2-3 клубами, они не только из России»

8 февраля 2020, 20:50
1

Агент нападающего «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» в чешском футболисте.

«Выдра собирается покинуть «Бернли». И это не изменилось. Мы общаемся с двумя-тремя клубами, которые ищут нападающих. Но они не только из России. Лига в России достаточно хороша, и Выдра может себя там представить.Я не знаю об интересе «Локомотива», но все может измениться, если они будут искать нападающего и, например, моего клиента», – сказал Хованец.

  • Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста.
  • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Бернли Локомотив Выдра Матей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антибиотик
1581247026
А что, хорошая работа у журналюг. Сначала напечатают какую-нибудь чушь, а потом сами же её опровергают. Всегда при деле)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+