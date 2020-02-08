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    Агент Выдры: «Не знаю об интересе «Локомотива». Мы общаемся с 2-3 клубами, они не только из России»

    Агент нападающего «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» в чешском футболисте.

    «Выдра собирается покинуть «Бернли». И это не изменилось. Мы общаемся с двумя-тремя клубами, которые ищут нападающих. Но они не только из России. Лига в России достаточно хороша, и Выдра может себя там представить.Я не знаю об интересе «Локомотива», но все может измениться, если они будут искать нападающего и, например, моего клиента», – сказал Хованец.

    • Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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