Агент Выдры: «Не знаю об интересе «Локомотива». Мы общаемся с 2-3 клубами, они не только из России»

Агент нападающего «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» в чешском футболисте.

«Выдра собирается покинуть «Бернли». И это не изменилось. Мы общаемся с двумя-тремя клубами, которые ищут нападающих. Но они не только из России. Лига в России достаточно хороша, и Выдра может себя там представить.Я не знаю об интересе «Локомотива», но все может измениться, если они будут искать нападающего и, например, моего клиента», – сказал Хованец.

Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста.

Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой