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В РПЛ закрывается трансферное окно

21 февраля 2020, 13:16
6

Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно.

После полуночи российские клубы уже не смогут заявлять футболистов на турнир.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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серега кашин
1582280605
до полуночи еще многое может измениться
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алдан2014
1582282176
Ждём ядрёну бомбу!!!А то как то тухловато
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zra78
1582282905
Где нап, Локо?
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Avitaminoz
1582284379
Такое ощущение что про это окно забыли даже клубы. Не говоря о болельщиках..
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