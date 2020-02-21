В РПЛ закрывается трансферное окно

Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно.
После полуночи российские клубы уже не смогут заявлять футболистов на турнир.
- Самый крупный зимний трансфер РПЛ на данный момент – переход Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» за 7 миллионов евро.
- Трансферное окно открылось 22 января.
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Источник: Бомбардир.ру