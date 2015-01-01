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    «Сочи» дозаявил Кокорина в РПЛ

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в пятницу внесен в заявку команды для участия в РПЛ.

    • Форвард дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
    • «Сочи» арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.

    Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

    Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +35

      FROL001 29 минут назад

      Саня поможет вытащить Сочи из опасной зоны.

      2
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      Рейтинг: +4993

      paracetamol 34 минуты назад

      Нормуль, хорошая тренировка предстоит перед ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +465

      Литейный4 36 минут назад

      Удачи Сочи в 28 туре. Желаю, чтобы Шурик огорчил нереально свиней в этом туре. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +21436

      VVM1964 > Литейный4 17 минут назад

      Маленькая поправочка - в 27 туре !!!

      0
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