«Сочи» дозаявил Кокорина в РПЛ

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в пятницу внесен в заявку команды для участия в РПЛ.

Форвард дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.

«Сочи» арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.

Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»