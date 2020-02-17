Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о новичке своей команды Александре Кокорине.

Сегодня южане объявили об аренде 28-летнего форварда.

Игрок уже дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.

«Сегодняшняя игра показала, что он находится в очень хороших кондициях. Об этом уже говорил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов. Мы давно знали Александра с лучших сторон. Он вновь подтвердил свой уровень. Это пример того, что свой класс нужно доказывать ежедневно.

Реально ли Кокорину через «Сочи» вернуться в сборную России? Несомненно. Саша через труд, отношение к делу к этому придет. Кокорин – хороший пример для молодых игроков. То, как он работает на тренировках, в тренажерном зале говорит о его профессионализме. Правильно относится к своему организму. Уверен – ему по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача», – сказал Федотов.