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    Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о новичке своей команды Александре Кокорине.

    • Сегодня южане объявили об аренде 28-летнего форварда.
    • Игрок уже дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.

    «Сегодняшняя игра показала, что он находится в очень хороших кондициях. Об этом уже говорил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов. Мы давно знали Александра с лучших сторон. Он вновь подтвердил свой уровень. Это пример того, что свой класс нужно доказывать ежедневно.

    Реально ли Кокорину через «Сочи» вернуться в сборную России? Несомненно. Саша через труд, отношение к делу к этому придет. Кокорин – хороший пример для молодых игроков. То, как он работает на тренировках, в тренажерном зале говорит о его профессионализме. Правильно относится к своему организму. Уверен – ему по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача», – сказал Федотов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1918

      playsh 17 минут назад

      Здоровый пацан,кровь с молоком,самолюбивый.Вне всяких сомнений,что ему самому вполне по силам вернуться в сборную.Но что-то мне подсказывает,что не всё так просто.Нельзя было Кокорину хозяевам гонор свой показывать,сразу надо было в Сочи ехать.Сашка молодой,но вот тесть полный баран,должен был подсказать ему,что гордыню попридержать не помешало бы,не велика беда,это всего лишь аренда для острастки,не более.А работодатели такого уровня,которые бразды правления футболом в своих руках держат,такое поведения Коке могут не простить.

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      Рейтинг: +225

      моэм 1 час назад

      Какая жалость , что эта мыльная опера длилась всего 288 серий....

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