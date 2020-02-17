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  • Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

17 февраля 2020, 21:46
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о новичке своей команды Александре Кокорине.

  • Сегодня южане объявили об аренде 28-летнего форварда.
  • Игрок уже дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.

«Сегодняшняя игра показала, что он находится в очень хороших кондициях. Об этом уже говорил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов. Мы давно знали Александра с лучших сторон. Он вновь подтвердил свой уровень. Это пример того, что свой класс нужно доказывать ежедневно.

Реально ли Кокорину через «Сочи» вернуться в сборную России? Несомненно. Саша через труд, отношение к делу к этому придет. Кокорин – хороший пример для молодых игроков. То, как он работает на тренировках, в тренажерном зале говорит о его профессионализме. Правильно относится к своему организму. Уверен – ему по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача», – сказал Федотов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (2)
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моэм
1581967681
Какая жалость , что эта мыльная опера длилась всего 288 серий....
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Plyash
1581971877
Здоровый пацан,кровь с молоком,самолюбивый.Вне всяких сомнений,что ему самому вполне по силам вернуться в сборную.Но что-то мне подсказывает,что не всё так просто.Нельзя было Кокорину хозяевам гонор свой показывать,сразу надо было в Сочи ехать.Сашка молодой,но вот тесть полный баран,должен был подсказать ему,что гордыню попридержать не помешало бы,не велика беда,это всего лишь аренда для острастки,не более.А работодатели такого уровня,которые бразды правления футболом в своих руках держат,такое поведения Коке могут не простить.
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