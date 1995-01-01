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    Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился впечатлениями от дебюта Александра Кокорина в составе южан, а также оценил перспективы форварда вернуться в сборную России.

    «Кокорин только пришeл, ребята его приняли. Забил два гола в контрольном матче (с «Динамо» – примечание «Бомбардира»). Заметно, как он видел ошибки, как опускался вниз, потом успевал в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам. Меня не удивила его игра. Совершенно не удивила. Знаю его давно, он в «Динамо» у меня был.

    Может ли Станислав Черчесов рассмотреть его кандидатуру применительно к составу на Евро? Это не мой вопрос. Как себя проявит Александр. Он – российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал, голова у него на месте.

    Парень должен играть, должен возвращаться в строй, достигать результата. Первые игры все покажут. Всe зависит от него, тренер и команда будут помогать. Главная мотивация у него – оставаться в спорте. Играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал и самого высокого признания, какое у него было, и даже, может быть, выше подняться.

    Несмотря на все его ошибки в жизни, он сам это всe понимает, винит себя в этом. И поэтому для него это мотивация, чтобы реабилитироваться перед зрителями, страной – неважно даже, за какую команду играть», – сказал Ротенберг.

    Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 22:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3553

      JTherry 3 минуты назад

      пока не будет "звонка из администрации", не будет и Коки в сборной...

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      Рейтинг: +1918

      playsh 4 минуты назад

      Если исправился и готов защищать Родину,сразу надо было слушать своих хозяев и ехать в Сочи.Это всего лишь аренда для ума и послушания была бы.А теперь руководители футбола за ослушание и гонор крепко дёрнуть могут Кокора.

      0
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      Рейтинг: +403

      vmonomah17 14 минут назад

      Таких как кокоша и мамаев надо гражданства лишать и из страны выдворять с конфискацией имущества.

      1
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      Рейтинг: +1255

      Genz 43 минуты назад

      Что в сборной хорошего ? Почёта в этом нет. Риск получить травму в неоплачиваемых блеклых матчах сборной. Он кресты порвал в сборной. Ему сборная не нужна. Лучше 16 миллионов евро пусть дадут на 4 года
      Больше пользы

      0
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      Рейтинг: +136

      Константинн 54 минуты назад

      Если только стульями и если только от китайцев.

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