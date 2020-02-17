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  • Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»

Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»

17 февраля 2020, 22:59
18

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился впечатлениями от дебюта Александра Кокорина в составе южан, а также оценил перспективы форварда вернуться в сборную России.

«Кокорин только пришeл, ребята его приняли. Забил два гола в контрольном матче (с «Динамо» – примечание «Бомбардира»). Заметно, как он видел ошибки, как опускался вниз, потом успевал в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам. Меня не удивила его игра. Совершенно не удивила. Знаю его давно, он в «Динамо» у меня был.

Может ли Станислав Черчесов рассмотреть его кандидатуру применительно к составу на Евро? Это не мой вопрос. Как себя проявит Александр. Он – российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал, голова у него на месте.

Парень должен играть, должен возвращаться в строй, достигать результата. Первые игры все покажут. Всe зависит от него, тренер и команда будут помогать. Главная мотивация у него – оставаться в спорте. Играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал и самого высокого признания, какое у него было, и даже, может быть, выше подняться.

Несмотря на все его ошибки в жизни, он сам это всe понимает, винит себя в этом. И поэтому для него это мотивация, чтобы реабилитироваться перед зрителями, страной – неважно даже, за какую команду играть», – сказал Ротенберг.

Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Сочи Россия Кокорин Александр
Комментарии (18)
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Константинн
1581969792
Если только стульями и если только от китайцев.
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vmonomah17
1581972146
Таких как кокоша и мамаев надо гражданства лишать и из страны выдворять с конфискацией имущества.
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Plyash
1581972797
Если исправился и готов защищать Родину,сразу надо было слушать своих хозяев и ехать в Сочи.Это всего лишь аренда для ума и послушания была бы.А теперь руководители футбола за ослушание и гонор крепко дёрнуть могут Кокора.
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JTherry
1581972845
пока не будет "звонка из администрации", не будет и Коки в сборной...
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evgevg13
1581984575
какой су--ка пафос от того, который за таньгу эту самую родину с себе подобными разорил, опустил и унизил
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Niko
1581996985
Вообще не понимаю когда от подобных персонажей звучит слово Родина. Продали вы вместе с царьком своим Родину, причём нашу. Вы то уже граждане мира.
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Серёга Краснодарский
1582001114
ближайший месяц наблюдали все. сосателю пальцев только бабосы нужны
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Стаz
1582003201
- а где твоя родина сынок? Продал Горбачев твою родину за три копейки, чтоб тусоваться красиво. - скажите а у вас брата в Москве нет?
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Владислав Vlad
1582010200
Он – российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России. ------------------------------------------------------------------------------------- Этим высказыванием Ротенберг оскорбил всех тех, кто играет за сб. России, но Россия не является их Родиной. Кто-то в КДК будет поднимать вопрос о расизме, ниционализме и граждантизме???))))
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Из Твери Леха
1582010398
Защищать Родину? На нее кто-то нападает что ли? Вот интересно, футбольные чиновники из какой-нибудь Франции, Германии или Англии тоже применяют термина "защита Родины" когда речь идет о игре за сборную?
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