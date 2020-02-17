Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился впечатлениями от дебюта Александра Кокорина в составе южан, а также оценил перспективы форварда вернуться в сборную России.

«Кокорин только пришeл, ребята его приняли. Забил два гола в контрольном матче (с «Динамо» – примечание «Бомбардира»). Заметно, как он видел ошибки, как опускался вниз, потом успевал в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам. Меня не удивила его игра. Совершенно не удивила. Знаю его давно, он в «Динамо» у меня был.

Может ли Станислав Черчесов рассмотреть его кандидатуру применительно к составу на Евро? Это не мой вопрос. Как себя проявит Александр. Он – российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал, голова у него на месте.

Парень должен играть, должен возвращаться в строй, достигать результата. Первые игры все покажут. Всe зависит от него, тренер и команда будут помогать. Главная мотивация у него – оставаться в спорте. Играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал и самого высокого признания, какое у него было, и даже, может быть, выше подняться.

Несмотря на все его ошибки в жизни, он сам это всe понимает, винит себя в этом. И поэтому для него это мотивация, чтобы реабилитироваться перед зрителями, страной – неважно даже, за какую команду играть», – сказал Ротенберг.

Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»