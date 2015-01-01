Защитник «Динамо» Калинин перешел в «Урал». Игрок не сыграл за москвичей ни одного матча

Защитник «Динамо» Игорь Калинин стал игроком «Урала».
Игрок перешел в екатеринбургский клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
- Калинин перебрался в «Динамо» летом из «Рубина», но не провел ни одного матча в РПЛ за московский клуб.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Состав нашей команды пополнил 24-летний российский защитник Игорь Калинин. Достигнута договоренность с @FCDM_official об аренде игрока до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.Калинин будет выступать за «Урал» под номером pic.twitter.com/TIyZ59HnNe— ФК Урал (@FCURAL) 21 февраля 2020 г.