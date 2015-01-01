Защитник «Динамо» Калинин перешел в «Урал». Игрок не сыграл за москвичей ни одного матча

Защитник «Динамо» Игорь Калинин стал игроком «Урала».

Игрок перешел в екатеринбургский клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Калинин перебрался в «Динамо» летом из «Рубина», но не провел ни одного матча в РПЛ за московский клуб.