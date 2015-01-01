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    Защитник «Динамо» Калинин перешел в «Урал». Игрок не сыграл за москвичей ни одного матча

    Защитник «Динамо» Игорь Калинин стал игроком «Урала».

    Игрок перешел в екатеринбургский клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

    • Калинин перебрался в «Динамо» летом из «Рубина», но не провел ни одного матча в РПЛ за московский клуб.

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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