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    «Чемпионат»: Шатов обсудил переход в «Рубин» с руководством казанцев

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов близок к переходу в «Рубин», пишет «Чемпионат».

    20 февраля Шатов встретился с руководством казанского клуба в Турции, чтобы обсудить подписание контракта, которое может состояться летом.

    • Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 135 матчей и 23 гола.
    • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, забив два гола и сделав два ассиста.
    • Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».

    «Зенит» сообщил Шатову, что не будет продлевать с ним контракт

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:01
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1694

      Бухбух 38 минут назад

      Шатову, если он хочет играть, нужно переходить в Рубин прямо щас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15620

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Электричка между Казанью и Питером работает по расписанию. )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      vmonomah17 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А между Питером и Сочи по ходу портал открыли)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15620

      DOCTOR PENALTY > vmonomah17 34 минуты назад

      )

      0
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