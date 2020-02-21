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  • «Чемпионат»: Шатов обсудил переход в «Рубин» с руководством казанцев

«Чемпионат»: Шатов обсудил переход в «Рубин» с руководством казанцев

21 февраля 2020, 13:01
9

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов близок к переходу в «Рубин», пишет «Чемпионат».

20 февраля Шатов встретился с руководством казанского клуба в Турции, чтобы обсудить подписание контракта, которое может состояться летом.

  • Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 135 матчей и 23 гола.
  • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, забив два гола и сделав два ассиста.
  • Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».

«Зенит» сообщил Шатову, что не будет продлевать с ним контракт

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Шатов Олег
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1582280712
Электричка между Казанью и Питером работает по расписанию. )
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Бухбух
1582284005
Шатову, если он хочет играть, нужно переходить в Рубин прямо щас.
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paracetamol
1582296734
3 евроляма платить Шатову - многовато! Он далек от прежних кондиций.
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polt
1582299372
Рубин собирает всех пенсионеров, Слуцкому слабо попотеть на перспективу.
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Давид59
1582306447
Уйдёт бесплатно. Если бы Зенит не тянул могли бы зимой продать
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Hektor 84
1582327854
Любит Шатов когда тренеры его гавном обзывают, вот к Лене убегает
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