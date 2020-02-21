«Чемпионат»: Шатов обсудил переход в «Рубин» с руководством казанцев

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов близок к переходу в «Рубин», пишет «Чемпионат».
20 февраля Шатов встретился с руководством казанского клуба в Турции, чтобы обсудить подписание контракта, которое может состояться летом.
- Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 135 матчей и 23 гола.
- В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, забив два гола и сделав два ассиста.
- Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».
«Зенит» сообщил Шатову, что не будет продлевать с ним контракт
Источник: «Чемпионат»