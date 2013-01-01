«Зенит» сообщил Шатову, что не будет продлевать с ним контракт

Карма его настигла. Не нужно было, не смотря на договоренности, кидать ЦСКА и бежать в денежный анжи. За длинным рублем погнался...
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов летом уйдет из петербургской команды. Как сообщил представляющей интересы футболиста Герман Ткаченко, в клубе решили не продлевать с ним контракт, который истекает в июне 2019 года.
«В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня. Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», – сказал Ткаченко.
- Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 135 матчей и 23 гола.
- В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, забив два гола и сделав два ассиста.
- Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».