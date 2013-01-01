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    «Зенит» сообщил Шатову, что не будет продлевать с ним контракт

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов летом уйдет из петербургской команды. Как сообщил представляющей интересы футболиста Герман Ткаченко, в клубе решили не продлевать с ним контракт, который истекает в июне 2019 года.

    «В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня. Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», – сказал Ткаченко.

    • Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 135 матчей и 23 гола.
    • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, забив два гола и сделав два ассиста.
    • Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +406

      vmonomah17 8 минут назад

      Карма его настигла. Не нужно было, не смотря на договоренности, кидать ЦСКА и бежать в денежный анжи. За длинным рублем погнался...

      0
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      Рейтинг: +349

      Литейный4 46 минут назад

      Олежек сдал. Не уровень чемпиона. Ему теперь пора искать клуб в среде аутсайдеров как например свиньи. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +6496

      ilichkadr 50 минут назад

      Шатов давно уже не тянет. Надо уходить в Сочи, пока Ротенберг окончательно не передумал.

      1
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      Рейтинг: +3752

      sochi-2013 > ilichkadr 22 минуты назад

      Нахер он нам нужен! Мутный он какой-то. Помнится, и с переходом в Зенит, были непонятки. Он как "черт от ладана" от Сочи шарахался. Насильно мил не будешь.

      0
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      Рейтинг: +6496

      ilichkadr > sochi-2013 13 минут назад

      Ну, тогда пущай к Галицкому на поклон идёт или возвращается в свой дыр дыр.

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