«Зенит» сообщил Шатову, что не будет продлевать с ним контракт

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов летом уйдет из петербургской команды. Как сообщил представляющей интересы футболиста Герман Ткаченко, в клубе решили не продлевать с ним контракт, который истекает в июне 2019 года.

«В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня. Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», – сказал Ткаченко.