Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» сообщил Шатову, что не будет продлевать с ним контракт

«Зенит» сообщил Шатову, что не будет продлевать с ним контракт

19 февраля 2020, 08:51
40

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов летом уйдет из петербургской команды. Как сообщил представляющей интересы футболиста Герман Ткаченко, в клубе решили не продлевать с ним контракт, который истекает в июне 2019 года.

«В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня. Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», – сказал Ткаченко.

  • Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 135 матчей и 23 гола.
  • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, забив два гола и сделав два ассиста.
  • Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vmonomah17
1582094591
Карма его настигла. Не нужно было, не смотря на договоренности, кидать ЦСКА и бежать в денежный анжи. За длинным рублем погнался...
Ответить
Rus9I
1582098412
Спартаку нужно забирать игрока, на 2+1 нормально будет. Игрок он хороший, пас у него неплохой, да и платить за него не надо, скоро станет свободным агентом.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1582099540
И всё-таки Сочи! Осталось только купить костюм с отливом. +++
Ответить
афоня72
1582099933
Зря не согласился с предложением..
Ответить
Spartak Piter
1582103012
А он плакал забивая бомжам))))) Парень верил, но не в ту команду))))
Ответить
portero
1582104734
Парень со звездой во лбу, но в новой команде может и попахать полгода, особенно в играх против Зенита, а так шибко ленивый и слепой на поле.
Ответить
Garrincha58
1582104989
сдал в последние три года сильно и вряд ли выйдет на прежний уровень
Ответить
Рубинище
1582115878
Без футбола не останется. личку уменьшит в разы конечно.
Ответить
Nekit92
1582176262
Днищенского крана держали. А свой сразу на выход...
Ответить
zigbert
1582292039
Для него это может и лучше. Сидеть в запасе не лучший вариант.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+