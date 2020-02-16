Ротенберг: «Шатов не согласился на переход в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что хавбек «Зенита» Олег Шатов не перейдет в сочинский клуб.
«Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены», – сказал Ротенберг.
- 29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
- «Зенит» лидирует в таблице.
- «Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.
«Бизнес Online»: Шатов не перейдет в «Сочи». Хавбек останется в «Зените» до конца контракта
Источник: «Р-Спорт»