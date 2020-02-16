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    Ротенберг: «Шатов не согласился на переход в «Сочи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что хавбек «Зенита» Олег Шатов не перейдет в сочинский клуб.

    «Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены», – сказал Ротенберг.

    • 29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • «Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.

    «Бизнес Online»: Шатов не перейдет в «Сочи». Хавбек останется в «Зените» до конца контракта

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2127

      Derzkiy1 11 минут назад

      Олег красава !

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      Рейтинг: +9993

      Garrincha58 18 минут назад

      Шатов как футболист уже давно исчез с нашего поля зрения третий год не может или не хочет выходить на приличный уровень а ведь уже не мальчик по футбольным меркам

      0
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      Рейтинг: +120

      Литейный4 40 минут назад

      Шатов ещё раз хочет почувствовать сладость побед с Зенитом и его очередное чемпионство. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3537

      JTherry 43 минуты назад

      и без Шатова в Сочи образовался фарм-клуб зенит-3, полностью укомплектованный бывшими игроками зенита... а что по этому поводу сказано в Регламенте проведения чемпионата РПЛ? неужели допускается иметь в одном чемпионате два фарм-клуба (сочи и оренбург) одной команды для "слива" матчей?

      2
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      Рейтинг: +2218

      Томик 1 час назад

      Надо всего лишь к двери подманить и пальцы зажать. Как обычно, короче.

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      Рейтинг: +1715

      giluxa1963 > Томик 54 минуты назад

      да да на Кокорина то подействовало

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