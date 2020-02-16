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Ротенберг: «Шатов не согласился на переход в «Сочи»

16 февраля 2020, 17:08
18

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что хавбек «Зенита» Олег Шатов не перейдет в сочинский клуб.

«Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены», – сказал Ротенберг.

  • 29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
  • «Зенит» лидирует в таблице.
  • «Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.

«Бизнес Online»: Шатов не перейдет в «Сочи». Хавбек останется в «Зените» до конца контракта

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Шатов Олег
Комментарии (18)
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Томик
1581863761
Надо всего лишь к двери подманить и пальцы зажать. Как обычно, короче.
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JTherry
1581865256
и без Шатова в Сочи образовался фарм-клуб зенит-3, полностью укомплектованный бывшими игроками зенита... а что по этому поводу сказано в Регламенте проведения чемпионата РПЛ? неужели допускается иметь в одном чемпионате два фарм-клуба (сочи и оренбург) одной команды для "слива" матчей?
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Garrincha58
1581866754
Шатов как футболист уже давно исчез с нашего поля зрения третий год не может или не хочет выходить на приличный уровень а ведь уже не мальчик по футбольным меркам
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arok
1581867924
С Кокориным сериал закончен, теперь начинается новый сезон, но уже с Шатовым!
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Lester84
1581868421
Незачем ему это. После окончания контракта его спокойно заберет любой клуб из первой восьмерки РПЛ. А полгодика можно и на газпромовских достойных харчах посидеть, да еще и чемпионство одно в копилку не за горами
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Nevsky_RU
1581868757
Да потому что он понимает что когда он в поряде - он вполне тянет более высокий уровень. Вот только он походу не понимает или не хочет признавать, что за последние несколько лет в порядке он был лишь несколько непродолжительных отрезков. А за тем или травма или спад. Сочи самое то сейчас для него, амбициозный проект с будущим. Не уверен что в Зените на него рассчитывают как прежде.
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sochi-2013
1581869519
В 29 решил завязать с футболом. В пляжный уйдет, наверное.
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афоня72
1581870625
А зря..играл бы а не на скамейке сидел..
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Иван_Невский
1581873466
решил медальку чемпиона прихватить. сидя на лавке.
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Павелий
1581889508
Очередной паспортист греет лавку Зенита. Позор менеджменту Зенита!
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