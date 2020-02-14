«Бизнес Online»: Шатов не перейдет в «Сочи». Хавбек останется в «Зените» до конца контракта

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов останется в команде как минимум до лета, пишет «Бизнес Online».

Интерес со стороны «Сочи» к 29-летнему полузащитнику действительно был. В питерском клубе решили оставить игрока до истечения его контракта. Шатов не был склонен переходить в сочинский клуб. Вопрос его будущего в «Зените» будет решаться по итогам сезона.

29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.

«Зенит» лидирует в таблице.

«Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.

Журналист Егоров: «Вслед за Кокориным в «Сочи» может отправиться Шатов»