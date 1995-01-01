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    «Бизнес Online»: Шатов не перейдет в «Сочи». Хавбек останется в «Зените» до конца контракта

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов останется в команде как минимум до лета, пишет «Бизнес Online».

    Интерес со стороны «Сочи» к 29-летнему полузащитнику действительно был. В питерском клубе решили оставить игрока до истечения его контракта. Шатов не был склонен переходить в сочинский клуб. Вопрос его будущего в «Зените» будет решаться по итогам сезона.

    • 29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • «Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.

    Журналист Егоров: «Вслед за Кокориным в «Сочи» может отправиться Шатов»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +970

      Питерский князь 5 минут назад

      Он, уже, как 4 года не нужен.

      0
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      Рейтинг: +2393

      Alekxei Z. 42 минуты назад

      Ну и правильно.
      кто там тебя увидит в Сочи , а тут расплачишся на всю страну глядишь и пригреют.

      0
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      Рейтинг: +5

      Литейный4 43 минуты назад

      Олежек ещё раз хочет познать сладость побед и чемпионства Зенита. Гыгыгы

      0
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