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  • «Бизнес Online»: Шатов не перейдет в «Сочи». Хавбек останется в «Зените» до конца контракта

«Бизнес Online»: Шатов не перейдет в «Сочи». Хавбек останется в «Зените» до конца контракта

14 февраля 2020, 13:20

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов останется в команде как минимум до лета, пишет «Бизнес Online».

Интерес со стороны «Сочи» к 29-летнему полузащитнику действительно был. В питерском клубе решили оставить игрока до истечения его контракта. Шатов не был склонен переходить в сочинский клуб. Вопрос его будущего в «Зените» будет решаться по итогам сезона.

  • 29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
  • «Зенит» лидирует в таблице.
  • «Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.

Журналист Егоров: «Вслед за Кокориным в «Сочи» может отправиться Шатов»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Шатов Олег
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