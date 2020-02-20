Месси: «Не удивлен победой «Атлетико» над «Ливерпулем»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о победе «Атлетико» над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол на четвертой минуте забил Сауль Ньигес .

. Ответная встреча состоится 11 марта.

«Если честно, я не удивлен победой «Атлетико» над «Ливерпулем». В день жеребьeвки мы обсуждали в раздевалке, что это будет равная борьба. «Атлетико» часто играет в Лиге чемпионов и очень силeн в двухматчевых противостояниях, что ещe раз показал», – сказал Месси.

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