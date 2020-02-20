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Месси: «Не удивлен победой «Атлетико» над «Ливерпулем»

20 февраля 2020, 09:45
3

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о победе «Атлетико» над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Мадридцы выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол на четвертой минуте забил Сауль Ньигес.
  • Ответная встреча состоится 11 марта.

«Если честно, я не удивлен победой «Атлетико» над «Ливерпулем». В день жеребьeвки мы обсуждали в раздевалке, что это будет равная борьба. «Атлетико» часто играет в Лиге чемпионов и очень силeн в двухматчевых противостояниях, что ещe раз показал», – сказал Месси.

Месси: «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал» – самые сильные соперники в ЛЧ»

Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль Барселона Месси Лионель
Комментарии (3)
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mihail200606
1582181897
Зато все поудивлялись, когда вы им проиграли в прошлой ЛЧ...
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Fin035
1582185971
Футбол игра непредсказуемая, сегодня ты, завтра тебя...!)
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SIRIUS 2002
1582208131
Просто кому то повезло больше.
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