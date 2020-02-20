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    Месси: «Не удивлен победой «Атлетико» над «Ливерпулем»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о победе «Атлетико» над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Мадридцы выиграли со счетом 1:0.
    • Единственный гол на четвертой минуте забил Сауль Ньигес.
    • Ответная встреча состоится 11 марта.

    «Если честно, я не удивлен победой «Атлетико» над «Ливерпулем». В день жеребьeвки мы обсуждали в раздевалке, что это будет равная борьба. «Атлетико» часто играет в Лиге чемпионов и очень силeн в двухматчевых противостояниях, что ещe раз показал», – сказал Месси.

    Месси: «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал» – самые сильные соперники в ЛЧ»

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1245

      Fin035 25 минут назад

      Футбол игра непредсказуемая, сегодня ты, завтра тебя...!)

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      Рейтинг: +6880

      mihail200606 1 час назад

      Зато все поудивлялись, когда вы им проиграли в прошлой ЛЧ...

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