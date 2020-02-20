Месси: «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал» – самые сильные соперники в ЛЧ»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие команды он считает наиболее сильными среди участников плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«В этот турнире очень сложно. «ПСЖ» приехал в Дортмунд и потерпел поражение. «Ливерпуль» в Мадриде тоже проиграл. «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал». Вот эти клубы самые сильные на данный момент», – сказал Месси.