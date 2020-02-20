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  • Месси: «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал» – самые сильные соперники в ЛЧ»

Месси: «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал» – самые сильные соперники в ЛЧ»

20 февраля 2020, 06:55
5

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие команды он считает наиболее сильными среди участников плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«В этот турнире очень сложно. «ПСЖ» приехал в Дортмунд и потерпел поражение. «Ливерпуль» в Мадриде тоже проиграл. «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал». Вот эти клубы самые сильные на данный момент», – сказал Месси.

  • «Барса» не побеждала в ЛЧ с 2015 года.
  • В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира каталонцы сыграют с «Наполи».
  • 32-летний Месси в текущем сезоне забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 27 матчах.

Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Барселона Месси Лионель
Комментарии (5)
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Masteralex
1582174988
после 1/8 к этому списку сильным ещё добавится Наполи :)
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Cules2013
1582182680
Странный список, если честно. Юве и ПСЖ тут лишние. Они сейчас не в форме. Хотя парижане в еврокубках всегда не в форме))) Реал пока не ясно в каком состоянии. Ливерпуль может и вылететь от Атлетико. А другие команды не стоит сбрасывать со счетов. Мы ещё не знаем, что ждать от Сити, например. Да и есть интересные играющие команды вроде Аталанты, БД и Лейпцига. Раньше 1/2 выводы делать нет смысла. Уверен, что без сенсаций не обойдётся.
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Бухбух
1582195158
Это он такой список составил потому, что они лидеры своих чемпионатов.
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