Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Месси: «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал» – самые сильные соперники в ЛЧ»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие команды он считает наиболее сильными среди участников плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    «В этот турнире очень сложно. «ПСЖ» приехал в Дортмунд и потерпел поражение. «Ливерпуль» в Мадриде тоже проиграл. «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал». Вот эти клубы самые сильные на данный момент», – сказал Месси.

    • «Барса» не побеждала в ЛЧ с 2015 года.
    • В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира каталонцы сыграют с «Наполи».
    • 32-летний Месси в текущем сезоне забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 27 матчах.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2138

      Masteralex 1 час назад

      после 1/8 к этому списку сильным ещё добавится Наполи :)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74664
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru