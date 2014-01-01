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    Нагельсман: «Нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже. Во втором матче мы будем делать точно так же»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    • Немцы победили со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Тимо Вернер с пенальти.
    • Ответная встреча состоится 10 марта.

    «Это отличный стадион. Первые десять минут были очень шумными, очень громкими. В конце концов, было очень приятно участвовать в этой игре. И я рад, что мы победили.

    Всегда важно не пропускать голы. Мы всегда стараемся сразу атаковать соперников и отбирать мяч высоко на чужой половине. Во втором тайме мы попытались немного больше контратаковать. Это нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже.

    Я обещаю, что во втором матче мы будем делать точно так же. Лаймер не мог работать левой рукой, у него болит плечо, но посмотрим, как он будет чувствовать себя в выходные. Будем надеяться на лучшее», – сказал Нагельсман.

    Моуринью: «Ребята сделали все, что могли. У «Лейпцига» было больше ресурсов»

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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