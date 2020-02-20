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  • Нагельсман: «Нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже. Во втором матче мы будем делать точно так же»

Нагельсман: «Нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже. Во втором матче мы будем делать точно так же»

20 февраля 2020, 09:32

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

  • Немцы победили со счетом 1:0.
  • Единственный гол забил Тимо Вернер с пенальти.
  • Ответная встреча состоится 10 марта.

«Это отличный стадион. Первые десять минут были очень шумными, очень громкими. В конце концов, было очень приятно участвовать в этой игре. И я рад, что мы победили.

Всегда важно не пропускать голы. Мы всегда стараемся сразу атаковать соперников и отбирать мяч высоко на чужой половине. Во втором тайме мы попытались немного больше контратаковать. Это нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже.

Я обещаю, что во втором матче мы будем делать точно так же. Лаймер не мог работать левой рукой, у него болит плечо, но посмотрим, как он будет чувствовать себя в выходные. Будем надеяться на лучшее», – сказал Нагельсман.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
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