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    Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» более 300 миллионов рублей в год. Он отсудил у клуба еще 11 миллионов

    Стала известна зарплата бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша. Он получал в Москве более 300 миллионов рублей в год до вычета налогов. Оклад португальца был привязан к курсу валюты (см. таблицу ниже, где последний столбец – полученные игроком деньги в рублях).

    Также «Локомотив» ежемесячно платил 5000 евро за аренду жилья португальского спортсмена, который сейчас играет за «Краснодар».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16033

      афоня72 1 час назад

      Хорош уже про деньги..нехер народ дразнить..

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