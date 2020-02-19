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  • Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» более 300 миллионов рублей в год. Он отсудил у клуба еще 11 миллионов

Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» более 300 миллионов рублей в год. Он отсудил у клуба еще 11 миллионов

19 февраля 2020, 19:10
3

Стала известна зарплата бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша. Он получал в Москве более 300 миллионов рублей в год до вычета налогов. Оклад португальца был привязан к курсу валюты (см. таблицу ниже, где последний столбец – полученные игроком деньги в рублях).

Также «Локомотив» ежемесячно платил 5000 евро за аренду жилья португальского спортсмена, который сейчас играет за «Краснодар».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Краснодар Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (3)
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афоня72
1582130816
Хорош уже про деньги..нехер народ дразнить..
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juvseriy
1582138080
Как Дзюбиньо рубль в рубль
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Brabus71
1582146017
Фернандеш хоть играл, а за что смородская получала? За развал команды? Эффективный топ менеджер ***
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