Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» более 300 миллионов рублей в год. Он отсудил у клуба еще 11 миллионов

Стала известна зарплата бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша. Он получал в Москве более 300 миллионов рублей в год до вычета налогов. Оклад португальца был привязан к курсу валюты (см. таблицу ниже, где последний столбец – полученные игроком деньги в рублях).

Также «Локомотив» ежемесячно платил 5000 евро за аренду жилья португальского спортсмена, который сейчас играет за «Краснодар».