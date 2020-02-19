Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» более 300 миллионов рублей в год. Он отсудил у клуба еще 11 миллионов

Стала известна зарплата бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша. Он получал в Москве более 300 миллионов рублей в год до вычета налогов. Оклад португальца был привязан к курсу валюты (см. таблицу ниже, где последний столбец – полученные игроком деньги в рублях).
Также «Локомотив» ежемесячно платил 5000 евро за аренду жилья португальского спортсмена, который сейчас играет за «Краснодар».
- На этой неделе «Локомотив» проиграл суд Фернандешу и обязан выплатить ему еще 11 миллионов.
- Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
- Ольга Смородская считает Фернандеша «отвратительным типом».
Источник: «Чемпионат»