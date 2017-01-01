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    «Атлетико» – «Ливерпуль»: три игрока англичан идут в лидерах по голам в плей-офф ЛЧ последних двух сезонов

    В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Ливерпулем». Три игрока гостей идут в пятерке лидеров последних двух сезонов турнира по голам в плей-офф.

    Садио Мане с десятью голами занимает второе место, четвертым с семью мячами идет Мохамед Салах. Шесть голов забил Роберто Фирмино.

    • «Ливерпуль» – действующие победитель ЛЧ, лидер АПЛ.
    • Мадридцы в Примере идут четвертыми.
    • Последний раз между собой команды играли десять лет назад.

    Фото: Football Index.

    Источник: Бомбардир.ру

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