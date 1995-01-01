«Рубин» устроил Тарасову «коридор новичка»

Игроки «Рубина» поприветствовали новичка команды – экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова.

Тарасову устроили «коридор новичка». Казанские футболисты хлопали руками по спине бегущего хавбека, а в конце коридора запустили в него мячом. Видео опубликовал твиттер «Рубина».

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

С «Рубином» он провел все зимнее межсезонье, находившись в команде на просмотре.

Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом 2019-го. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» идет на 13-й строчке.

За 19 туров казанский клуб набрал 19 очков.

«Рубин» подписал контракт с Тарасовым