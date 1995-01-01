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    «Рубин» устроил Тарасову «коридор новичка»

    Игроки «Рубина» поприветствовали новичка команды – экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова.

    Тарасову устроили «коридор новичка». Казанские футболисты хлопали руками по спине бегущего хавбека, а в конце коридора запустили в него мячом. Видео опубликовал твиттер «Рубина».

    • Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.
    • С «Рубином» он провел все зимнее межсезонье, находившись в команде на просмотре.
    • Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом 2019-го. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.
    • В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» идет на 13-й строчке.
    • За 19 туров казанский клуб набрал 19 очков.

    «Рубин» подписал контракт с Тарасовым

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1670

      Борат 1 час назад

      надеюсь летом он вернётся в спартак и там закончит свою карьеру !
      будет возвращение блудного свина !
      гы-гы

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