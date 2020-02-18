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«Рубин» устроил Тарасову «коридор новичка»

18 февраля 2020, 12:51

Игроки «Рубина» поприветствовали новичка команды – экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова.

Тарасову устроили «коридор новичка». Казанские футболисты хлопали руками по спине бегущего хавбека, а в конце коридора запустили в него мячом. Видео опубликовал твиттер «Рубина».

  • Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.
  • С «Рубином» он провел все зимнее межсезонье, находившись в команде на просмотре.
  • Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом 2019-го. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.
  • В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» идет на 13-й строчке.
  • За 19 туров казанский клуб набрал 19 очков.

«Рубин» подписал контракт с Тарасовым

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
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