«Рубин» подписал контракт с Тарасовым

«Рубин» подписал экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова.
Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.
С «Рубином» он провел все зимнее межсезонье, находившись в команде на просмотре.
Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом 2019-го. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.
- В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» идет на 13-й строчке.
- За 19 туров казанский клуб набрал 19 очков.
Источник: Официальный сайт «Рубина»