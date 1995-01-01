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    «Рубин» подписал контракт с Тарасовым

    «Рубин» подписал экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова.

    Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

    С «Рубином» он провел все зимнее межсезонье, находившись в команде на просмотре.

    Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом 2019-го. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.

    • В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» идет на 13-й строчке.
    • За 19 туров казанский клуб набрал 19 очков.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +646

      Rus9I 22 минуты назад

      Вообще странно.... Совсем недавно Тарасов был в сборной, а теперь не проходит в состав середняка. И возраст еще боевой, всего 32 года. Можно еще 3-4 года пробегать в РПЛ.
      Я не понимаю, как можно скатиться до такого уровня.

      0
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      Рейтинг: +1771

      Axe111 30 минут назад

      Потрачено

      0
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      Рейтинг: +376

      Cleaner 33 минуты назад

      Удачи в новом клубе. А 2-3 игрока из дубля пусть смотрят и учатся игре. Хотя бы эти полгода...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      САДЫЧОК 51 минуту назад

      Удивительно ! Как можно подписывать ЭТО !? А , не лучше взять на его место из дубля 2-3 игроков !

      3
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      Рейтинг: +1923

      playsh > САДЫЧОК 35 минут назад

      Так у Слуцкера под стать Тарасову мозгов просто нет.

      0
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      Рейтинг: +1666

      Борат 1 час назад

      как вижу его морду, так мне стыдно за спартак !
      такого де*ила только в тарасовке могли воспитать !
      позор тарасову из тарасовки !
      гы-гы

      1
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      Рейтинг: +345

      Литейный4 1 час назад

      Сбитый лётчик. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +394

      Spinorr 1 час назад

      Игрок ротации. Для системообразующего игрока слишком мал футбольный интеллект.

      0
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      Рейтинг: +1094

      PUZIAKA > Spinorr 1 час назад

      И нефутбольный тоже мал) Только посмотрите в эти глаза на фото, наверняка о судьбе России думает.

      4
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      Рейтинг: +394

      Spinorr > PUZIAKA 1 час назад

      Игры с его участием видел, лично с ним не общался. По глазам читать не умею.

      0
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      Рейтинг: +1923

      playsh > Spinorr 40 минут назад

      Как Вы мягки в своей критике,я бы сказал,интеллект отсутствует напрочь.

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