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«Рубин» подписал контракт с Тарасовым

18 февраля 2020, 10:19
17

«Рубин» подписал экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

С «Рубином» он провел все зимнее межсезонье, находившись в команде на просмотре.

Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом 2019-го. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.

  • В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» идет на 13-й строчке.
  • За 19 туров казанский клуб набрал 19 очков.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (17)
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Spinorr
1582011683
Игрок ротации. Для системообразующего игрока слишком мал футбольный интеллект.
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САДЫЧОК
1582013716
Удивительно ! Как можно подписывать ЭТО !? А , не лучше взять на его место из дубля 2-3 игроков !
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Axe111
1582014942
Потрачено
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Rus9I
1582015418
Вообще странно.... Совсем недавно Тарасов был в сборной, а теперь не проходит в состав середняка. И возраст еще боевой, всего 32 года. Можно еще 3-4 года пробегать в РПЛ. Я не понимаю, как можно скатиться до такого уровня.
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vladimir-7
1582017600
Хорошо хоть до лета взяли, был бы стоящий игрок, Локомотив бы его не выгнал.
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афоня72
1582018070
Чё вы так все..бесплатный хороший костолом..пригодится.
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Spartak Piter
1582019317
Дебила взять это конечно зашквар
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zaichkin777@gmail.com
1582034983
Подальше от Бузовой!!!
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DOCTOR PENALTY
1582039615
Теперь Тарабузов будет смешить Казань.
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Hektor 84
1582139652
Будет местный балаганный шут
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