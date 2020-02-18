«Рубин» подписал контракт с Тарасовым

«Рубин» подписал экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

С «Рубином» он провел все зимнее межсезонье, находившись в команде на просмотре.

Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом 2019-го. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.