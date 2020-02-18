Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов – Урганту: «Я продолжил традицию, начатую Карпиным и Мостовым»

Смолов – Урганту: «Я продолжил традицию, начатую Карпиным и Мостовым»

18 февраля 2020, 08:23
8

Нападающий «Сельты» Федор Смолов ответил на вопросы телеведущего Ивана Урганта в эфире шоу «Вечерний Ургант» о голе в матче против «Реала» (2:2).

– Мы поздравляем тебя! Ты сделал невозможное!

– Спасибо! Почему невозможное? До меня наши соотечественники в лице Валерия Карпина и Александра Мостового забивали «Реалу». Я продолжил традицию, начатую ими.

– Планируешь ли ты забивать в дальнейших матчах, или ты уже выполнил основную задачу? Или даже перевыполнил?

– Я уже на самом деле в аэропорт собираюсь в ближайшее время. Можно улетать со спокойной душой.

– Кому из испанских клубов ты еще планируешь забить? И укажи, в какое время, если можно?

– Я наперед не знаю. Предлагаю всем, кому интересен футбол и тебе в первую очередь как самому большому и преданному фанату футбола в студии, смотреть матчи «Сельты» и переживать за меня. Мне будет очень приятно.

– Раз ты забил «Реалу», то желаем тебе забить и «Барселоне»! И самое главное: тренируйся и не растеряй все это до Евро-2020.

– Спасибо!

Мостовой – о голе Смолова: «А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет»

Источник: «Первый канал»
Испания. Примера Сельта Реал Смолов Федор Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arok
1582009748
Федя, я тебе желаю только удачи и больших успехов, но такие заявления думаю пока рановато делать! До Мостового и Карина тебе ещё как до Австралии пешком.
Ответить
ab15488
1582014764
Один гол! ОДИН!! Не 10, не 8, один! Напомню, что Реалу, когда он ещё был в полном порядке чалов забивал, так что то столько разговоров не было, как со смоловым. Поражаюсб, даже Уткин Феде лизнул, видать у нас вообще беда с футбольными достижениями..))
Ответить
Plyash
1582017445
Да уж,о каких традициях речь? Ты хоть текущий сезон достойно проведи.Гол забил,молодец.А если бы не пас Аспаса,что ещё было в твоей игре как нападающего? Ни обводки,ни дриблинга,ни паса достойного,обостряющего.А выручалочки-паса за игру можно вообще не дождаться.Так что дерзай,удачи тебе,хвальбишка.
Ответить
RJM555
1582020097
Ишь ты с кем пытается себя сравнивать......!!!
Ответить
alex1951
1582129471
Ургант - клоун,хорошо оплачиваемый... Ему голов забивать не надо ...свое получит так и так .. А вот Феодосия он раскрутил в своем стиле ,сыграв на его тщеславии.... а он повелся... И как он еще не в коме ,после все этих дифирамбов?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+