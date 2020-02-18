Смолов – Урганту: «Я продолжил традицию, начатую Карпиным и Мостовым»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов ответил на вопросы телеведущего Ивана Урганта в эфире шоу «Вечерний Ургант» о голе в матче против «Реала» (2:2).
– Мы поздравляем тебя! Ты сделал невозможное!
– Спасибо! Почему невозможное? До меня наши соотечественники в лице Валерия Карпина и Александра Мостового забивали «Реалу». Я продолжил традицию, начатую ими.
– Планируешь ли ты забивать в дальнейших матчах, или ты уже выполнил основную задачу? Или даже перевыполнил?
– Я уже на самом деле в аэропорт собираюсь в ближайшее время. Можно улетать со спокойной душой.
– Кому из испанских клубов ты еще планируешь забить? И укажи, в какое время, если можно?
– Я наперед не знаю. Предлагаю всем, кому интересен футбол и тебе в первую очередь как самому большому и преданному фанату футбола в студии, смотреть матчи «Сельты» и переживать за меня. Мне будет очень приятно.
– Раз ты забил «Реалу», то желаем тебе забить и «Барселоне»! И самое главное: тренируйся и не растеряй все это до Евро-2020.
– Спасибо!
Мостовой – о голе Смолова: «А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет»