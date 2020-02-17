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    Смолов – Урганту: «Я продолжил традицию, начатую Карпиным и Мостовым»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов ответил на вопросы телеведущего Ивана Урганта в эфире шоу «Вечерний Ургант» о голе в матче против «Реала» (2:2).

    – Мы поздравляем тебя! Ты сделал невозможное!

    – Спасибо! Почему невозможное? До меня наши соотечественники в лице Валерия Карпина и Александра Мостового забивали «Реалу». Я продолжил традицию, начатую ими.

    – Планируешь ли ты забивать в дальнейших матчах, или ты уже выполнил основную задачу? Или даже перевыполнил?

    – Я уже на самом деле в аэропорт собираюсь в ближайшее время. Можно улетать со спокойной душой.

    – Кому из испанских клубов ты еще планируешь забить? И укажи, в какое время, если можно?

    – Я наперед не знаю. Предлагаю всем, кому интересен футбол и тебе в первую очередь как самому большому и преданному фанату футбола в студии, смотреть матчи «Сельты» и переживать за меня. Мне будет очень приятно.

    – Раз ты забил «Реалу», то желаем тебе забить и «Барселоне»! И самое главное: тренируйся и не растеряй все это до Евро-2020.

    – Спасибо!

    Мостовой – о голе Смолова: «А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет»

    Источник: «Первый канал»

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