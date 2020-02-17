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  • Мостовой – о голе Смолова: «А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет»

Мостовой – о голе Смолова: «А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет»

17 февраля 2020, 01:30
8

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал гол Федора Смолова в матче 24-го тура Примеры с «Реалом».

«Яго Аспас отдал великолепную передачу. Федор сделал все правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьет? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим», — сказал Мостовой.

  • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. На его счету 64 гола в 249 матчах.
  • Смолов перешел в команду из Виго на правах аренды из «Локомотива».
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта».

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Реал Сельта Смолов Федор Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Plyash
1581886791
Во-первых,с такого паса забивать надо однозначно,иначе ты бревно.Феде в мастерстве не откажешь,но всё-таки здесь главное было хладнокровие. Продолжай,Федя,ты молодец,сделал то,что должен был сделать.
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Kopo6ok22
1581887700
Вообще ничего такого... переключаем на Лацио- Интер)... а там как раз 2:1 стало... не зря переключил)
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папа сибиряк
1581908482
Мостовой своеобразный чел конечно, но он один из немногих Россиян который был лидером, и стабильно решал на протяжении многих лет в Испании. имеет полное право говорить что вздумается )
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Garrincha58
1581922348
жаба давит Мостового
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general.lizyukov
1581923388
А ты какому Реалу забивал? Интересно, когда наша кавалерия дважды по 3 отгрузила сливочным - это тоже фигня какая-то, ничего особенного? Что ж вы за люди такие, не можете за своих порадоваться.
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