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    Мостовой – о голе Смолова: «А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет»

    Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал гол Федора Смолова в матче 24-го тура Примеры с «Реалом».

    «Яго Аспас отдал великолепную передачу. Федор сделал все правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьет? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим», — сказал Мостовой.

    • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. На его счету 64 гола в 249 матчах.
    • Смолов перешел в команду из Виго на правах аренды из «Локомотива».
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта».

    Источник: «Чемпионат»

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    16.02.2020 23:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1877

      playsh 7 минут назад

      Во-первых,с такого паса забивать надо однозначно,иначе ты бревно.Феде в мастерстве не откажешь,но всё-таки здесь главное было хладнокровие.
      Продолжай,Федя,ты молодец,сделал то,что должен был сделать.

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