Мостовой – о голе Смолова: «А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет»

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал гол Федора Смолова в матче 24-го тура Примеры с «Реалом».

«Яго Аспас отдал великолепную передачу. Федор сделал все правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьет? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим», — сказал Мостовой.