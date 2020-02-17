Мостовой – о голе Смолова: «А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет»

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал гол Федора Смолова в матче 24-го тура Примеры с «Реалом».
«Яго Аспас отдал великолепную передачу. Федор сделал все правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьет? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим», — сказал Мостовой.
- Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. На его счету 64 гола в 249 матчах.
- Смолов перешел в команду из Виго на правах аренды из «Локомотива».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта».
Источник: «Чемпионат»