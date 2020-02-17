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  • Мещеряков: «Забил Смолов «Реалу», и дальше что? Он и другим командам в Испании забьет»

Мещеряков: «Забил Смолов «Реалу», и дальше что? Он и другим командам в Испании забьет»

17 февраля 2020, 15:21
4

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков гол нападающего Федора Смолова в матче «Сельты» с «Реалом» (2:2).

— Удивлены, что Смолов так быстро адаптировался в «Сельте» и уже забивает «Реалу»?

— Ни разу.

— Все-таки забил в ворота «Королевского клуба».

— Ну и дальше что? Он и другим командам в Испании обязательно забьет. Поймите, если бы мы не надеялись, что он в Испании перезагрузится, то в аренде прописали бы опцию обязательного выкупа. А ее, как вы знаете, нет. Мы настояли. Уверен, что Федя себя еще проявит. Мы в «Локомотиве» желаем ему всего самого хорошего.

— А может быть, летом уже и «Реал» выйдет на «Локомотив» с предложением по Смолову? Сейчас в Испании у него великолепная пресса.

— Давайте считать разные виды живности, когда она уже вырастает. Как-то так.

— Получается, Смолов уже не зря уехал в «Сельту»?

— Не готов сейчас рассуждать на эту тему. Федя парень профессиональный и настойчивый. Но я не сторонник делать глобальных выводов по одной игре.

— Не возникло сожаления, что, возможно, зря отпустили Смолова. Человек забивает «Реалу», а «Локомотив», как мы понимаем, пока не может найти нападающего?

— Понимаете, есть столько нюансов. Даже на страницах нескольких газет их не описать.

— Но нападающего вы по-прежнему не можете найти...

— Ну и дальше то что? У нас многие футболисты забивают за другие команды. Я очень рад, что Федя отличился в игре с «Реалом». Я бы упрощенно не подходил к вашему вопросу. Повторяю, есть очень много нюансов.

— Не так давно вы говорили, что этот «Локомотив» способен бороться за самое высокое место. Позвольте уточнить: даже если не купите нападающего и не усилитесь?

— От своих слов не отказываюсь. Нынешний «Локомотив» способен бороться за самое высокое место. И будет бороться, – сказал Мещеряков.

  • В начале игры Смолов забил гол в ворота мадридцев.
  • «Сельта» и «Реал» сыграли вничью со счетом 2:2.
  • 30-летний форвард покинул поле на 70-й минуте.

Смолов: «Доволен первым голом и результатом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Локомотив Сельта Реал Смолов Федор
Комментарии (4)
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sir_Alex
1581944186
Посмотрим!
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CheToTaM
1581948508
За один гол Реалу медалей на шею не вешают и кубок не дают Им много кто забивал, и много кто ещё забьёт, только для остальных, почему-то, это не было каким-то достижением
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Krasnodar 123
1581949826
Пусть забивает в каждом матче, все будут рады, кроме соперников! Так держать дядя Федор!
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portero
1581965510
тут время всё расставит, ну может он забивать, но ведь ленив и редко выкладывается на поле..... сомнения что готов попахать к окончанию карьеры, в лучшем случае до лета.
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