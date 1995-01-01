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    Мещеряков: «Забил Смолов «Реалу», и дальше что? Он и другим командам в Испании забьет»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков гол нападающего Федора Смолова в матче «Сельты» с «Реалом» (2:2).

    — Удивлены, что Смолов так быстро адаптировался в «Сельте» и уже забивает «Реалу»?

    — Ни разу.

    — Все-таки забил в ворота «Королевского клуба».

    — Ну и дальше что? Он и другим командам в Испании обязательно забьет. Поймите, если бы мы не надеялись, что он в Испании перезагрузится, то в аренде прописали бы опцию обязательного выкупа. А ее, как вы знаете, нет. Мы настояли. Уверен, что Федя себя еще проявит. Мы в «Локомотиве» желаем ему всего самого хорошего.

    — А может быть, летом уже и «Реал» выйдет на «Локомотив» с предложением по Смолову? Сейчас в Испании у него великолепная пресса.

    — Давайте считать разные виды живности, когда она уже вырастает. Как-то так.

    — Получается, Смолов уже не зря уехал в «Сельту»?

    — Не готов сейчас рассуждать на эту тему. Федя парень профессиональный и настойчивый. Но я не сторонник делать глобальных выводов по одной игре.

    — Не возникло сожаления, что, возможно, зря отпустили Смолова. Человек забивает «Реалу», а «Локомотив», как мы понимаем, пока не может найти нападающего?

    — Понимаете, есть столько нюансов. Даже на страницах нескольких газет их не описать.

    — Но нападающего вы по-прежнему не можете найти...

    — Ну и дальше то что? У нас многие футболисты забивают за другие команды. Я очень рад, что Федя отличился в игре с «Реалом». Я бы упрощенно не подходил к вашему вопросу. Повторяю, есть очень много нюансов.

    — Не так давно вы говорили, что этот «Локомотив» способен бороться за самое высокое место. Позвольте уточнить: даже если не купите нападающего и не усилитесь?

    — От своих слов не отказываюсь. Нынешний «Локомотив» способен бороться за самое высокое место. И будет бороться, – сказал Мещеряков.

    • В начале игры Смолов забил гол в ворота мадридцев.
    • «Сельта» и «Реал» сыграли вничью со счетом 2:2.
    • 30-летний форвард покинул поле на 70-й минуте.

    Смолов: «Доволен первым голом и результатом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +8303

      parevg 6 минут назад

      Ну забил и забил, что такого??? Это его работа, и он ее выполняет в меру своих возможностей...
      А шума подняли столько, будто он один ЧМ выиграл, но, без паса на ход от Аспаса этого гола бы не было.

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