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    Смолов: «Доволен первым голом и результатом»

    Форвард «Сельты» Федор Смолов поделился эмоциями после матча 24-го тура Примеры против «Реала» (2:2).

    «Доволен своим первым голом и результатом «Сельты», – написал россиянин в инстаграме, прикрепив собственное фото с упомянутой игры.

    • Смолов открыл счет в матче с «Реалом».
    • Нападающий, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.

    text

    Публикация от text (@smolovfedor_10) 16 Фев 2020 в 2:09 PST

    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1031

      IVANRUS777 34 минуты назад

      Фёдору ещё форму набрать нужно. На весь матч пока не хватает. Очень жаль, что из-за непонятного лимита на легионеров, наши игроки играющие за европейские клубы превратились в "вымирающий" вид. Бардак в нашем футболе, надеюсь, когда нибудь закончится, хотя это проекция всего того, что в стране происходит. Одни "распилы" и "откаты", а на внутреннем рынке намного легче этим заниматься.

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