Фёдору ещё форму набрать нужно. На весь матч пока не хватает. Очень жаль, что из-за непонятного лимита на легионеров, наши игроки играющие за европейские клубы превратились в "вымирающий" вид. Бардак в нашем футболе, надеюсь, когда нибудь закончится, хотя это проекция всего того, что в стране происходит. Одни "распилы" и "откаты", а на внутреннем рынке намного легче этим заниматься.
Форвард «Сельты» Федор Смолов поделился эмоциями после матча 24-го тура Примеры против «Реала» (2:2).
«Доволен своим первым голом и результатом «Сельты», – написал россиянин в инстаграме, прикрепив собственное фото с упомянутой игры.
- Смолов открыл счет в матче с «Реалом».
- Нападающий, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.