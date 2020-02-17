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Рыбус – о новом контракте с «Локомотивом»: «Надеюсь, предложение будет»

17 февраля 2020, 08:17

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что рассчитывает на продление контракта с московским клубом.

– Этим летом у вас истекает контракт с «Локомотивом». Уже идут разговоры о его продлении?

– Пока нет. В декабре прилетал мой агент, разговаривал с клубом, но никакого решения нет. Нужно хорошо доиграть сезон. Надеюсь, предложение будет.

– За полгода до окончания контракта вы можете вести переговоры и с другими клубами...

– Могу, но не веду. Пока я сосредоточен на футболе, результатах клуба, на том, чтобы получать удовольствие от игры после операции и поехать на чемпионат Европы – 2020 со сборной Польши.

– Но вас не беспокоит, что контракт до сих пор не продлен?

– Вообще, нет. Если «Локомотив» скажет, что не будет продлевать со мной контракт, пойду в другой клуб.

– Легко будет найти новую команду?

– Думаю, да. Есть много команд и в России, и в Европе. А мне еще не 36 лет, чтобы было тяжело с поисками. Мне 30, и я думаю, что еще пару лет могу поиграть на хорошем уровне.

  • 30-летний Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
  • В активе поляка 66 матчей, два гола и четыре результативные передачи.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей
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