Рыбус – о новом контракте с «Локомотивом»: «Надеюсь, предложение будет»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что рассчитывает на продление контракта с московским клубом.

– Этим летом у вас истекает контракт с «Локомотивом». Уже идут разговоры о его продлении?

– Пока нет. В декабре прилетал мой агент, разговаривал с клубом, но никакого решения нет. Нужно хорошо доиграть сезон. Надеюсь, предложение будет.

– За полгода до окончания контракта вы можете вести переговоры и с другими клубами...

– Могу, но не веду. Пока я сосредоточен на футболе, результатах клуба, на том, чтобы получать удовольствие от игры после операции и поехать на чемпионат Европы – 2020 со сборной Польши.

– Но вас не беспокоит, что контракт до сих пор не продлен?

– Вообще, нет. Если «Локомотив» скажет, что не будет продлевать со мной контракт, пойду в другой клуб.

– Легко будет найти новую команду?

– Думаю, да. Есть много команд и в России, и в Европе. А мне еще не 36 лет, чтобы было тяжело с поисками. Мне 30, и я думаю, что еще пару лет могу поиграть на хорошем уровне.