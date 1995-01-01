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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Сборная России – о голе Смолова «Реалу»: «Это браво»

    Пресс-служба сборной России отреагировала на дебютный гол нападающего Федора Смолова в составе «Сельты».

    «Смолов забил первый гол за «Сельту». И сразу – мадридскому «Реалу». Это браво», – говорится в публикации национальной команды.

    • Смолов открыл счет в матче с «Реалом», отличившись на седьмой минуте.
    • Форвард, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.
    • За сборную России он провел 39 матчей и забил 14 голов.

    text

    Публикация от text (@teamrussia) 16 Фев 2020 в 1:12 PST

    Источник: Инстаграм сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1714

      Борат 1 час назад

      Срочно его к Путину вызвать и дать ему героя россии!!!
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6837

      mihail200606 2 часа назад

      Ну главное, чтобы ажиотажа лишнего не было.. А то раздуют вокруг одного гола черти что.. Но Надеюсь, Федя не сдуется..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3715

      ЮНик 2 часа назад

      Если Смолову не вручат после этого гола "Золотой мяч" в конце года, это будет просто возмутительно!

      2
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