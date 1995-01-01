Сборная России – о голе Смолова «Реалу»: «Это браво»

Пресс-служба сборной России отреагировала на дебютный гол нападающего Федора Смолова в составе «Сельты».

«Смолов забил первый гол за «Сельту». И сразу – мадридскому «Реалу». Это браво», – говорится в публикации национальной команды.

Смолов открыл счет в матче с «Реалом», отличившись на седьмой минуте.

Форвард, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.

За сборную России он провел 39 матчей и забил 14 голов.