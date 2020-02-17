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Сборная России – о голе Смолова «Реалу»: «Это браво»

17 февраля 2020, 07:49
3

Пресс-служба сборной России отреагировала на дебютный гол нападающего Федора Смолова в составе «Сельты».

«Смолов забил первый гол за «Сельту». И сразу – мадридскому «Реалу». Это браво», – говорится в публикации национальной команды.

  • Смолов открыл счет в матче с «Реалом», отличившись на седьмой минуте.
  • Форвард, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.
  • За сборную России он провел 39 матчей и забил 14 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм сборной России
Испания. Примера Реал Сельта Россия Смолов Федор
Комментарии (3)
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ЮНик
1581916916
Если Смолову не вручат после этого гола "Золотой мяч" в конце года, это будет просто возмутительно!
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mihail200606
1581917972
Ну главное, чтобы ажиотажа лишнего не было.. А то раздуют вокруг одного гола черти что.. Но Надеюсь, Федя не сдуется..
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Plyash
1581940283
Аспасу спасибо сказал?
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