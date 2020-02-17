Сборная России – о голе Смолова «Реалу»: «Это браво»

Пресс-служба сборной России отреагировала на дебютный гол нападающего Федора Смолова в составе «Сельты».
«Смолов забил первый гол за «Сельту». И сразу – мадридскому «Реалу». Это браво», – говорится в публикации национальной команды.
- Смолов открыл счет в матче с «Реалом», отличившись на седьмой минуте.
- Форвард, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.
- За сборную России он провел 39 матчей и забил 14 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм сборной России