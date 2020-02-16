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    Семак: «Футбол – очень нервное занятие. Хочу, чтобы дети были поумнее меня и занялись чем-то поспокойнее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, кем хочет видеть своих детей.

    «Чем больше детей, тем лучше. Хотя, конечно, нужно соизмерять свои возможности. Если нет сил и какой-то сторонней помощи, вы можете себя просто загнать до состояния нервного истощения. Даже один ребенок это прекрасно. Двое – замечательно. Пятеро еще лучше. Ну для меня по крайней мере. Я бы не хотел, чтобы кто-то из моих детей стал футболистом.

    Хотелось бы, чтобы они были поумнее меня и занялись чем-то поспокойнее. Футбол – это очень нервное занятие. Но если кто-то из них свяжет свою судьбу со спортом, я не буду против», – сказал Семак.

    • Семак со своей супругой Анной воспитывают восьмерых детей.
    • Его сын Семен занимался в академии «Зенита».

    Источник: «Фонтанка»

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    16.02.2020 21:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1703

      Борат 1 час назад

      Главное в Тарасовку не угодить и не стать свиньёй)))
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +1044

      DMитрий 2 часа назад

      Дворник, - очень спокойная профессия.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37335

      portero > DMитрий 2 часа назад

      Работа на свежем воздухе , отличное предложение.

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