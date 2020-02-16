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  • Семак: «Футбол – очень нервное занятие. Хочу, чтобы дети были поумнее меня и занялись чем-то поспокойнее»

Семак: «Футбол – очень нервное занятие. Хочу, чтобы дети были поумнее меня и занялись чем-то поспокойнее»

16 февраля 2020, 21:36
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, кем хочет видеть своих детей.

«Чем больше детей, тем лучше. Хотя, конечно, нужно соизмерять свои возможности. Если нет сил и какой-то сторонней помощи, вы можете себя просто загнать до состояния нервного истощения. Даже один ребенок это прекрасно. Двое – замечательно. Пятеро еще лучше. Ну для меня по крайней мере. Я бы не хотел, чтобы кто-то из моих детей стал футболистом.

Хотелось бы, чтобы они были поумнее меня и занялись чем-то поспокойнее. Футбол – это очень нервное занятие. Но если кто-то из них свяжет свою судьбу со спортом, я не буду против», – сказал Семак.

  • Семак со своей супругой Анной воспитывают восьмерых детей.
  • Его сын Семен занимался в академии «Зенита».

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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Hektor 84
1581893741
Главное не отпустить в Сочи жену на отдых одну. А то там Рафик и Ашот помогут с пополнением. А то женушка твоя мечтает о смуглых детях)))
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