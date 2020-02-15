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  • Серия А. «Дженоа» разгромил «Болонью», в матче два удаления; СПАЛ в первом матче нового тренера уступил в Лечче

Серия А. «Дженоа» разгромил «Болонью», в матче два удаления; СПАЛ в первом матче нового тренера уступил в Лечче

15 февраля 2020, 21:58

Идущая в зоне вылета Серии А «Дженоа» нанесла гостевое поражение «Болонье». Один из голов забил бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.

В другой встрече СПАЛ, занимающий последнее место, не справился с «Лечче». Для главного тренера гостей это был дебютный матч.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

Болонья – Дженоа – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сумаро, 28; 0:2 – Санабрия, 44; 0:3 – Кришито, 90 (с пенальти).

Удаления: Схаутен, 34; Денсвилл, 89 (вторая ж.к.) – нет.

Лечче – СПАЛ – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Манкозу, 41 (с пенальти); 1:1 – Петанья, 47; 2:1 – Майер, 66.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Болонья Дженоа
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