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Материалы

Болонья - Дженоа

15.02.2020, Суббота, 20:00 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Серия А, 24 тур Болонья - Дженоа
Италия. Серия А (2019/2020)
5 тур
25 сентября, среда 22:00 Дженоа 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
23 тур
10 февраля, воскресенье 14:30 Болонья 1:1 Дженоа
4 тур
16 сентября, воскресенье 16:00 Дженоа 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
24 февраля, суббота 20:00 Болонья 2:0 Дженоа
7 тур
30 сентября, суббота 21:45 Дженоа 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Болонья
7 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Болонья 0:1 Дженоа
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Дженоа
16 тур
12 декабря, суббота 17:00 Дженоа 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 0:0 Болонья
17 тур
22 декабря, воскресенье 15:30 Болонья 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Дженоа
19 тур
6 января, воскресенье 18:00 Дженоа 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Дженоа
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:00 Дженоа 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Дженоа
11 тур
10 ноября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 3:4 Болонья
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Болонья 1:3 Дженоа
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Дженоа
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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