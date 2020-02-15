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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 15 февраля 2020
Болонья
15.02.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 3
Завершен
Дженоа
28'
А. Сумаоро
44'
А. Санабрия
90'
Д. Кришито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
90'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Кришито
Вторая желтая
С. Денсвил
89'
85'
Желтая карточка
Ф. Кассата
Желтая карточка
Н. Домингес
81'
81'
Желтая карточка
А. Сумаоро
Желтая карточка
С. Денсвил
65'
57'
Желтая карточка
С. Стураро
53'
Желтая карточка
Э. Гольданига
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Санабрия
Пас отдал
И. Радованович
40'
Желтая карточка
П. Анкерсен
Красная карточка
Й. Схаутен
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Сумаоро
Пас отдал
А. Масиелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-3
1
Скорупски
5
Данило
13
Бани
4
Денсвил
5
Томиясу
32
Сванберг
22
Схаутен
15
Поли
7
Орсолини
8
Паласио
99
Барроу
3-3-2-2
1
Перин
4
Бираски
2
Анкерсен
5
Масиелло
5
Сумаоро
16
Радованович
4
Кришито
85
Бехрами
27
Стураро
21
Пандев
19
Санабрия
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
8
Николас Домингес
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
8
Николас Домингес
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Болонья - Дженоа
2
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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