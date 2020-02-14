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  • «Зальцбург» впервые с 2016 года проиграл дома в Бундеслиге. Серия составила 52 матча без поражений

«Зальцбург» впервые с 2016 года проиграл дома в Бундеслиге. Серия составила 52 матча без поражений

14 февраля 2020, 23:12

В матче 19-го тура австрийской Бундеслиги «Зальцбург» дома проиграл ЛАСКу со счетом 2:3. Прервалась серия команды из 52 встреч без поражений на своем поле в чемпионате Австрии.

Последний раз дома «Зальцбург» проигрывал в Бундеслиге в ноябре 2016 года. С тех пор команда на своем поле восемь раз свела матчи к ничьей, в остальных победила.

  • ЛАСК благодаря победе вышел на первое место в чемпионате.
  • Команда из Линца в рамках Лиги Европы на следующей неделе сыграет с АЗ.
  • «Зальцбург» в этом же турнире встретится с «Айнтрахтом».

Источник: Бомбардир.ру
Австрия. Бундеслига Зальцбург ЛАСК
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