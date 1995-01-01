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    Товарищеские матчи. Дубль Н‘Жи помог «Динамо» разгромить «Спартакс», «Оренбург» справился с китайцами

    «Динамо» продолжает работать на сборе в Турции, где провело победный товарищеский матч. У москвичей красную карточку получил защитник Владимир Рыков.

    В другой встрече «Оренбург» победил китайский клуб из Даляня. Единственный гол забил форвард Джордже Деспотович.

    Товарищеские матчи

    Оренбург (Россия) – Далянь Про (Китай) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Деспотович, 52.

    Динамо (Россия) – Спартакс (Латвия) – 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Рауш, 13; 2:0 – Н‘Жи, 26; 3:0 – Панченко, 38; 4:0 – Н‘Жи, 45; 5:0 – Тюкавин, 83.

    Удаления: Рыков, 17 – Адам, 17.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -9

      FROL001 45 минут назад

      Слышалис, как Спартакс продулс.

      0
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      Рейтинг: +4744

      Persona_non_Grata > FROL001 30 минут назад

      Не слышали , но знаемС - ваше место у параши.

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