Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеские матчи. Дубль Н‘Жи помог «Динамо» разгромить «Спартакс», «Оренбург» справился с китайцами

Товарищеские матчи. Дубль Н‘Жи помог «Динамо» разгромить «Спартакс», «Оренбург» справился с китайцами

14 февраля 2020, 20:54

«Динамо» продолжает работать на сборе в Турции, где провело победный товарищеский матч. У москвичей красную карточку получил защитник Владимир Рыков.

В другой встрече «Оренбург» победил китайский клуб из Даляня. Единственный гол забил форвард Джордже Деспотович.

Товарищеские матчи

Оренбург (Россия) – Далянь Про (Китай) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Деспотович, 52.

Динамо (Россия) – Спартакс (Латвия) – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Рауш, 13; 2:0 – Н‘Жи, 26; 3:0 – Панченко, 38; 4:0 – Н‘Жи, 45; 5:0 – Тюкавин, 83.

Удаления: Рыков, 17 – Адам, 17.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Оренбург Н'Жи Клинтон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+