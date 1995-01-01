Товарищеские матчи. Дубль Н‘Жи помог «Динамо» разгромить «Спартакс», «Оренбург» справился с китайцами

Слышалис, как Спартакс продулс.
«Динамо» продолжает работать на сборе в Турции, где провело победный товарищеский матч. У москвичей красную карточку получил защитник Владимир Рыков.
В другой встрече «Оренбург» победил китайский клуб из Даляня. Единственный гол забил форвард Джордже Деспотович.
Товарищеские матчи
Оренбург (Россия) – Далянь Про (Китай) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Деспотович, 52.
Динамо (Россия) – Спартакс (Латвия) – 5:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Рауш, 13; 2:0 – Н‘Жи, 26; 3:0 – Панченко, 38; 4:0 – Н‘Жи, 45; 5:0 – Тюкавин, 83.
Удаления: Рыков, 17 – Адам, 17.