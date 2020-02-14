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  • Пиоли – после ничьей с «Ювентусом»: «Сказал игрокам «Милана», что им не за что себя упрекнуть»

Пиоли – после ничьей с «Ювентусом»: «Сказал игрокам «Милана», что им не за что себя упрекнуть»

14 февраля 2020, 08:10

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Ювентуса» (1:1).

«Я сказал своим игрокам, что я горд их игрой сегодня и им не за что себя упрекнуть.

Пенальти? Сначала я разозлился, и в первую очередь потому, что незадолго до этого было явное нарушение на Ибрагимовиче. А еще я вспомнил, что в начале сезона арбитры показывали повтор момента с пенальти в матче «Кальяри»«Брешиа», и тогда он был признан ошибочным, потому что игрок не видел мяч.

Не понимаю, чем разнятся момент: Калабрия не видел мяч и не мог его увидеть. Игрок «Кальяри» Альберто Черри в том моменте выпрыгнул и не мог никак спрятать руку, в прыжке ты используешь руки. Он не мог успеть спрятать ее», – заявил тренер «Милана».

  • Главный арбитр матча Паоло Валери назначил пенальти после того, как Роналду после удара через себя попал в руку Калабрии.
  • Давиде стоял спиной к португальцу.
  • Роналду реализовал 11-метровый на 89-й минуте и сравнял счет в матче.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ювентус Калабрия Давиде Пиоли Стефано
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