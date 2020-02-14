Пиоли – после ничьей с «Ювентусом»: «Сказал игрокам «Милана», что им не за что себя упрекнуть»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Ювентуса» (1:1).

«Я сказал своим игрокам, что я горд их игрой сегодня и им не за что себя упрекнуть.

Пенальти? Сначала я разозлился, и в первую очередь потому, что незадолго до этого было явное нарушение на Ибрагимовиче. А еще я вспомнил, что в начале сезона арбитры показывали повтор момента с пенальти в матче «Кальяри» – «Брешиа», и тогда он был признан ошибочным, потому что игрок не видел мяч.

Не понимаю, чем разнятся момент: Калабрия не видел мяч и не мог его увидеть. Игрок «Кальяри» Альберто Черри в том моменте выпрыгнул и не мог никак спрятать руку, в прыжке ты используешь руки. Он не мог успеть спрятать ее», – заявил тренер «Милана».