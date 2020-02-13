Дюков: «Реформа Кубка России популяризирует регионы с клубами ПФЛ, команды будут проводить больше матчей»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал реформу Кубка России. Теперь в турнире будет групповой этап.

«Эти изменения решают несколько задач. Первая – популяризация регионов, где играют клубы ПФЛ. Вторая – команды, не играющие в еврокубках, проведут больше матчей. Плюс можно играть в дни ЛЧ. Это сохраняет дополнительные окна для игр», – сообщил функционер.