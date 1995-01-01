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    Дюков: «Реформа Кубка России популяризирует регионы с клубами ПФЛ, команды будут проводить больше матчей»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал реформу Кубка России. Теперь в турнире будет групповой этап.

    «Эти изменения решают несколько задач. Первая – популяризация регионов, где играют клубы ПФЛ. Вторая – команды, не играющие в еврокубках, проведут больше матчей. Плюс можно играть в дни ЛЧ. Это сохраняет дополнительные окна для игр», – сообщил функционер.

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1491

      Александ1982 28 минут назад

      дай бог, но не вижу смысла в групповом этапе, вся прелесть в играх на вылет, где у слабой команды есть шанс пройти вперед

      0
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      Рейтинг: +611

      Semenycch 32 минуты назад

      В принципе реформа Кубка может получиться интересная, правда эти чиновники способны испохабить любое начинание!

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