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  • Дюков: «Реформа Кубка России популяризирует регионы с клубами ПФЛ, команды будут проводить больше матчей»

Дюков: «Реформа Кубка России популяризирует регионы с клубами ПФЛ, команды будут проводить больше матчей»

13 февраля 2020, 19:59
5

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал реформу Кубка России. Теперь в турнире будет групповой этап.

«Эти изменения решают несколько задач. Первая – популяризация регионов, где играют клубы ПФЛ. Вторая – команды, не играющие в еврокубках, проведут больше матчей. Плюс можно играть в дни ЛЧ. Это сохраняет дополнительные окна для игр», – сообщил функционер.

Источник: твиттер РФС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Дюков Александр
Комментарии (5)
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Александ1982
1581614156
дай бог, но не вижу смысла в групповом этапе, вся прелесть в играх на вылет, где у слабой команды есть шанс пройти вперед
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Hektor 84
1581618405
Не пойму как эта реформа повысит интерес к Кубку. Команды премьер лиги как отправляли на игры второй состав, так и будут отправлять.
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portero
1581662381
может и так , но клубам с ПФЛ было легче собраться на одну игру и прыгнуть выше головы, чем играть группу, из группы шансов выйти нет.
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zigbert
1581708804
Главная задача конечно исключить случайные победы команд из низших лиг.
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афоня72
1582128281
Ну посмотрим, что получится..
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