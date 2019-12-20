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    Федун: «Голосовал за реформу Кубка России, она исправит»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил позицию по реформе Кубка России. Она была принята на исполкоме РФС.

    «Реформа Кубка России? Я проголосовал за неe, считаю, данная реформа исправит», – сказал функционер «Чемпионату».

    • Теперь в Кубке России будет групповой этап.
    • Действующий победитель – «Локомотив».
    • Финал в этом году пройдет в Екатеринбурге.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2240

      Борат 1 час назад

      Как насчёт реформы кубка фон-бет???
      Может пригласим туда АЕК, Легию и Санкт-Галлен???
      Как на это смотрите, рылы тарасовские?
      Стыдно за спартак !!!!
      Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21199

      VVM1964 > Борат 46 минут назад

      Смотрим на это так - мы бы с удовольствием тебя обидели , но боимся , что лучше чем у природы , у нас не получится . " Гы-гы-гы (((

      0
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      Рейтинг: -64

      Аденн > Борат 35 минут назад

      Полудурок, рылы у папы твоего с мамкой твоей.

      1
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