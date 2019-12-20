Федун: «Голосовал за реформу Кубка России, она исправит»

Как насчёт реформы кубка фон-бет???
Может пригласим туда АЕК, Легию и Санкт-Галлен???
Как на это смотрите, рылы тарасовские?
Стыдно за спартак !!!!
Гыгы
Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил позицию по реформе Кубка России. Она была принята на исполкоме РФС.
«Реформа Кубка России? Я проголосовал за неe, считаю, данная реформа исправит», – сказал функционер «Чемпионату».
- Теперь в Кубке России будет групповой этап.
- Действующий победитель – «Локомотив».
- Финал в этом году пройдет в Екатеринбурге.