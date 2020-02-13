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В Кубке России будет введен групповой этап

13 февраля 2020, 14:39
11

В Кубке России в ближайшее время произойдут изменения. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

«Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведен групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут свое участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте месяца.

Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для клубов из РПЛ.

Плюс, клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках проводят мало матчей в течении сезона. С введением реформы кубка, у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперед.

К тому же мы сможем играть в дни проведения матчей еврокубков. Это важное решение. У нас должна вырасти коммерческая привлекательность турнира, сохраняем 5-6 топ клубов РПЛ. Они будут начинать с 1/8, а не осенью. Вы знаете отношение таких клубов осенью к Кубку. Поэтому это тоже плюс», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России-2019/20 пройдет в Екатеринбурге.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Дюков Александр
Комментарии (11)
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bset
1581594882
Мда уж. Сходить на провинциальный стадион или в тот же день пойти по телеку посмотреть Лигу Чемпионов? По-моему, выбор очевиден.
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FanatSerj
1581595054
это не решает главную проблему всех кубков европейских лиг, отсутствие мотивации у клубов, которые хоть как то грезят о ЛЧ в таком бессмысленным турнире участвовать. А есть ещё и другие клубы, которым и ЛЕ не впилась т.к одни убытки от неё. А так получается денег за кубок всё равно не насыпят, матчей больше, приз сомнительный.
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Сергей Александрович
1581596803
Александр Валерьевич полностью с Вами согласен
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vladimir-7
1581596994
Вместо посещения кубковых матчей, лучше с девочками попариться, в бассейне поплавать и водочки попить. Кому интересен этот Кубок.
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BAIv
1581607722
изображение бурной деятельности.
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Nerlinger
1581610452
Да хоть клизьму ему введите! Футбол наш просран давно!!!
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paracetamol
1581630884
Керней занимаетесь, товаришши!
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