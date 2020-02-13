В Кубке России будет введен групповой этап

В Кубке России в ближайшее время произойдут изменения. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

«Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведен групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут свое участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте месяца.

Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для клубов из РПЛ.

Плюс, клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках проводят мало матчей в течении сезона. С введением реформы кубка, у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперед.

К тому же мы сможем играть в дни проведения матчей еврокубков. Это важное решение. У нас должна вырасти коммерческая привлекательность турнира, сохраняем 5-6 топ клубов РПЛ. Они будут начинать с 1/8, а не осенью. Вы знаете отношение таких клубов осенью к Кубку. Поэтому это тоже плюс», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России-2019/20 пройдет в Екатеринбурге.