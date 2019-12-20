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    В Кубке России будет введен групповой этап

    В Кубке России в ближайшее время произойдут изменения. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

    «Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведен групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут свое участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте месяца.

    Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для клубов из РПЛ.

    Плюс, клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках проводят мало матчей в течении сезона. С введением реформы кубка, у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперед.

    К тому же мы сможем играть в дни проведения матчей еврокубков. Это важное решение. У нас должна вырасти коммерческая привлекательность турнира, сохраняем 5-6 топ клубов РПЛ. Они будут начинать с 1/8, а не осенью. Вы знаете отношение таких клубов осенью к Кубку. Поэтому это тоже плюс», — сказал Дюков.

    Ранее сообщалось, что финал Кубка России-2019/20 пройдет в Екатеринбурге.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11445

      vladimir-7 22 минуты назад

      Вместо посещения кубковых матчей, лучше с девочками попариться, в
      бассейне поплавать и водочки попить. Кому интересен этот Кубок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +670

      Сергей Александрович 25 минут назад

      Александр Валерьевич полностью с Вами согласен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6590

      FanatSerj 55 минут назад

      это не решает главную проблему всех кубков европейских лиг, отсутствие мотивации у клубов, которые хоть как то грезят о ЛЧ в таком бессмысленным турнире участвовать.
      А есть ещё и другие клубы, которым и ЛЕ не впилась т.к одни убытки от неё.
      А так получается денег за кубок всё равно не насыпят, матчей больше, приз сомнительный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      bset 58 минут назад

      Мда уж. Сходить на провинциальный стадион или в тот же день пойти по телеку посмотреть Лигу Чемпионов? По-моему, выбор очевиден.

      3
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      ...
      Рейтинг: +19708

      афоня72 > bset 5 минут назад

      не очевиден для имеющих провинциальный стадион..

      0
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