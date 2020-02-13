Малком: «В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь превратиться в идола»

Играть бы начал для порядка , показал бы результат , а потом уже громкими словами разбрасывайся .
Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему летом перешел из «Барселоны» именно в российский клуб. Действующие чемпионы заплатили за бразильца 40 миллионов евро.
«Мной интересовались три или четыре клуба, но «Зенит» действительно хотел видеть меня в составе. Бразильцы в «Зените» творили историю, я тоже хочу здесь превратиться в идола и стать частью истории. Фанаты меня любят, тренеры постоянно интересуются, что мне нужно», – сказал Малком Marca.
- Осеннюю часть РПЛ форвард пропустил из-за травмы.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России.
- Малком с «Барселоной» брал Примеру.