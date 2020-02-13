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  • Малком: «В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь превратиться в идола»

Малком: «В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь превратиться в идола»

13 февраля 2020, 19:25
33

Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему летом перешел из «Барселоны» именно в российский клуб. Действующие чемпионы заплатили за бразильца 40 миллионов евро.

«Мной интересовались три или четыре клуба, но «Зенит» действительно хотел видеть меня в составе. Бразильцы в «Зените» творили историю, я тоже хочу здесь превратиться в идола и стать частью истории. Фанаты меня любят, тренеры постоянно интересуются, что мне нужно», – сказал Малком Marca.

  • Осеннюю часть РПЛ форвард пропустил из-за травмы.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
  • Малком с «Барселоной» брал Примеру.

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком
Комментарии (33)
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Lilipyt
1581612915
Не припоминаю ни одного бразильца играющего лучше чем Данни.... Вот он феерил
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ufos73
1581618113
Так ты уже в истории как самый крупный развод лохов в футбольном болоте )))
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Владислав Vlad
1581619196
Историю творил лишь один бразилец - Кержаков.)
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3a zenit
1581619510
ну а что он скажет,что он и Барса развели Зенит на бабало?
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Lester84
1581619840
Да ты уже стал идолом лазарета
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Вомбат
1581621021
Дзюбе надо срочно начинать курить. Скоро Малком затмит его славу первого говоруна РПЛ, и ему надо будет идти курить в сторонке. А вот по игре Малком до Дзюбы вряд ли дорастет. Не говоря уж о Халке. Тот молча тащил команду, а этот из лазарета еще не вылез, а уже озвучивает амбиции.
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Plyash
1581624688
Смотри в деревянного идола не превратись...
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Владислав Vlad
1581631252
Что бы играть, как Халк за Зенит, нужно для начала научиться попадать мячиком в Дзюбу. )
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arok
1581640664
Чтобы становится идолом, надо для начала перестать быть пациентом! Халк на своём горбу весь склад брёвен тащил!!!! А ты пока звезда ГОСПИТАЛЯ!!!!!
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portero
1581662492
Халк был единственным! Малком пока по стопам туриста Маркизио шагает.
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