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    Малком: «В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь превратиться в идола»

    Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему летом перешел из «Барселоны» именно в российский клуб. Действующие чемпионы заплатили за бразильца 40 миллионов евро.

    «Мной интересовались три или четыре клуба, но «Зенит» действительно хотел видеть меня в составе. Бразильцы в «Зените» творили историю, я тоже хочу здесь превратиться в идола и стать частью истории. Фанаты меня любят, тренеры постоянно интересуются, что мне нужно», – сказал Малком Marca.

    • Осеннюю часть РПЛ форвард пропустил из-за травмы.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
    • Малком с «Барселоной» брал Примеру.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +18329

      пьяныйхоровод 12 минут назад

      Играть бы начал для порядка , показал бы результат , а потом уже громкими словами разбрасывайся .

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      Рейтинг: +1505

      Бомбардиръ 20 минут назад

      Идол... Истукан... Закружилась у парня голова после какой-то деликатной болезни...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1401

      Спартач_навсегда 26 минут назад

      да ты и так уже бабло принес вот и вся твоя история в зенитке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +495

      Lilipyt 48 минут назад

      Не припоминаю ни одного бразильца играющего лучше чем Данни.... Вот он феерил

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      Рейтинг: +927

      acor94 > Lilipyt 42 минуты назад

      Данни португалец

      а вот Халк как раз феерил

      1
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      Рейтинг: +1357

      richi > Lilipyt 41 минуту назад

      Халк

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      Рейтинг: +1357

      richi > Lilipyt 40 минут назад

      Парень, ты серьезно обделался...

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      Рейтинг: +18329

      пьяныйхоровод > acor94 19 минут назад

      Дани родился в Венесуэле , тоже Южная Америка , но не Бразилия . А с бразильцами у него общего только португальский язык .

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