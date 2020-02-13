«Желаю всем скорейшего выздоровления». Тарасов после осуждения РФС извинился за шутку про коронавирус

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов извинился на шутку в социальной сети про коронавирус. Ранее ее осудил РФС.

«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учeтом обстановки во всeм мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдeт на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках», – сказал Тарасов.