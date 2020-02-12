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  • Канделаки – Тарасову: «Проводя неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай, какую реакцию ты вызовешь»

Канделаки – Тарасову: «Проводя неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай, какую реакцию ты вызовешь»

12 февраля 2020, 18:36
17

Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала шутку хавбека Дмитрием Тарасовым на тему короновируса.

«Хайп на скользком месте, дорогой Дима. Тебе срочно нужен пиарщик, который убережeт тебя от многих бед. Об отношениях с девушками и «красных линиях» мы с тобой уже говорили, и ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь.

Так что позволю себе совет: прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров. Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна», – написала Канделаки в телеграме.

  • Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.
  • Хавбек прошел два зимних сбора с «Рубином».

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Канделаки Тина
Комментарии (17)
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mihail200606
1581522468
Советы такие.. Тупой тупому советует.. У Шканделаки как будто есть чем думать..
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ВетеR
1581522599
Тарасову думать нечем, похоже и небыло чем никогда
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portero
1581523505
Думать он будет в думе , вернее исполнять приказ. Думалки нет у парня и уже не будет.
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СвинкаСправедливости
1581533002
Канал свой в порядок приведи.
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Томик
1581533821
Кто бы советовал. Лучше свои заявления про русских подотри, вдруг остались в сети.
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Рубинище
1581534579
у нас от грипов и туберкулёза каждый год тысячи умирают, и тишина-китайцев ей жалко.
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Plyash
1581536395
На убогих не надо обижаться.Про таких,как Тарасов,говорят - "господи,прости его,не ведает,что творит. Ребята,ну нет у парня мозгов и он искренне верит,что удачно пошутил.Одно место ему - в Госдуме,больше нигде ему работы не найти.Слава богу,хоть от Тины избавился.
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alexfilatov
1581539554
Не люблю эту грузинку, но в данной ситуации он права, соглашусь с ней, мозгов у Тарасова нам не занимать..
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Obojaemiy
1581563013
Сама то давно думать начала?
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zigbert
1581620531
Получился разговор со школьником.
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