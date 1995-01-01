Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Канделаки – Тарасову: «Проводя неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай, какую реакцию ты вызовешь»

    Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала шутку хавбека Дмитрием Тарасовым на тему короновируса.

    «Хайп на скользком месте, дорогой Дима. Тебе срочно нужен пиарщик, который убережeт тебя от многих бед. Об отношениях с девушками и «красных линиях» мы с тобой уже говорили, и ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь.

    Так что позволю себе совет: прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров. Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна», – написала Канделаки в телеграме.

    • Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.
    • Хавбек прошел два зимних сбора с «Рубином».

    «Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности

    FARE: «Выложенное Тарасовым фото – расистское оскорбление»

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23004

      gol_kak_sokol 26 минут назад

      Тетя Тина о морали заговорила. Если о ней пошла речь, хотелось бы узнать, а что ты делала с олигархом в его Феррари в Каннах , перед ударом в дерево и пожаром, который ты долго скрывала ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4968

      paracetamol 44 минуты назад

      Тину окунуть в тину!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37216

      portero 1 час назад

      Думать он будет в думе , вернее исполнять приказ. Думалки нет у парня и уже не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      Граф2019 1 час назад

      от испанки умерло 2 миллиона человек! а здесь из40-1... не было б интернета, МИР и не заметил бы! людей жаль! но это не эбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11577

      ВетеR 1 час назад

      Тарасову думать нечем, похоже и небыло чем никогда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6791

      mihail200606 1 час назад

      Советы такие.. Тупой тупому советует.. У Шканделаки как будто есть чем думать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Armani nn 1 час назад

      Золотые слова..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75453
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru