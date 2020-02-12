Канделаки – Тарасову: «Проводя неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай, какую реакцию ты вызовешь»

Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала шутку хавбека Дмитрием Тарасовым на тему короновируса.

«Хайп на скользком месте, дорогой Дима. Тебе срочно нужен пиарщик, который убережeт тебя от многих бед. Об отношениях с девушками и «красных линиях» мы с тобой уже говорили, и ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь.

Так что позволю себе совет: прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров. Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна», – написала Канделаки в телеграме.

Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.

Хавбек прошел два зимних сбора с «Рубином».

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