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FARE: «Выложенное Тарасовым фото – расистское оскорбление»

12 февраля 2020, 18:27
23

Сеть по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE (Football Against Racism in Europe) отреагировала на шутку о короновирусе в инстаграме хавбека Дмитрия Тарасова.

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», – ответила пресс-служба FARE на запрос РИА «Новости».

  • Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.
  • Хавбек прошел два зимних сбора с «Рубином».

«Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (23)
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mihail200606
1581521703
Тарасов дебил конечно, но че там раситского не пойму..
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Томик
1581521753
Пусть Тарасов и не отличается острым умом, но хочется сказать этой "сети" - "идите на ***!"
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Axe111
1581524355
Да он отбитый на голову,что с него взять
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Ковастер
1581528542
А что там расистского? Ну подстригает его Китаец или Кореец, ну стрелки на него и написано-"Коронавирус". Это типа если китайца обозвал коронавирусом-расизм? Тогда если европейца назвал "чума"- это тоже расизм, если афро назвал "эбола" тоже расизм?
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Kollljan
1581529194
Заткнитесь все !!! Это будущий депутат госдумы.
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JTherry
1581529893
а Тарасов в ответ оденет "волшебную маечку")))
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Из Твери Леха
1581530090
Хм, а интересно : если бы Тарасова постригал чернокожий, то он бы подписал "E b o l a"?
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Plyash
1581536918
Это не расисткое оскорбление,а безмозглая выходка.Димуля от недостатка ума искренне верит,что удачно пошутил,подсказать-то ему в Госдуме некому.
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Владислав Vlad
1581542233
Это ж как должен быть извращён мозг человека, если он в такой вот идиотской шутке нашёл элемент расизма???? Раси́зм — совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Может пиндосы уже по своему расизм трактуют?
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Hektor 84
1581545976
Я понимаю Бузов идиот!!! Но те кто это считает это расизмом вообще полные идиоты!!! Почему шутки в сторону негров и азиатов сразу расизм? Негры что над белыми не шутят?
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