FARE: «Выложенное Тарасовым фото – расистское оскорбление»

Сеть по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE (Football Against Racism in Europe) отреагировала на шутку о короновирусе в инстаграме хавбека Дмитрия Тарасова.

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», – ответила пресс-служба FARE на запрос РИА «Новости».

Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.

Хавбек прошел два зимних сбора с «Рубином».

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