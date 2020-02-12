Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    FARE: «Выложенное Тарасовым фото – расистское оскорбление»

    Сеть по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE (Football Against Racism in Europe) отреагировала на шутку о короновирусе в инстаграме хавбека Дмитрия Тарасова.

    «Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», – ответила пресс-служба FARE на запрос РИА «Новости».

    • Летом Тарасов покинул «Локомотив» и с тех пор являлся свободным агентом.
    • Хавбек прошел два зимних сбора с «Рубином».

    «Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2255

      Борат 45 минут назад

      Во будет умора если рубин с ним контракт расторгнет !!! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Axe111 50 минут назад

      Да он отбитый на голову,что с него взять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      NEFTyanick 1 час назад

      хаххахахаххххах збс четко, так ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37216

      portero 1 час назад

      Юмор Тарасова оценили по достоинству.
      Каков юмор, такова и оценка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      Граф2019 1 час назад

      Тарасов-куклусклановец? оригинально...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23004

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Убогих нельзя судить, кроме как приговорить к пожизненному общению с Бузовой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2193

      Томик 1 час назад

      Пусть Тарасов и не отличается острым умом, но хочется сказать этой "сети" - "идите на ***!"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3705

      САДЫЧОК > Томик 1 час назад

      Идиот (литературное слово ) , как и Тарасов !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2193

      Томик > САДЫЧОК 19 минут назад

      Достали умники такие, как Вы! Из-за них мы организуем в своей стране филиал американской организации ВАДА и с радостью играем по их правилам, потом они их меняют и плюют на нас. И так везде. Захотели - вышли из договора об ограничении систем про, с обвинениями в наш адрес. Ну неудачная шутка у Тарасова, возможно и что, это даёт всякой срани повод вмешиваться в дела нашей страны и указывать что нам делать и кого наказывать. Что это за организация? И Вы кто такой, какого-то хрена считающий, что Вам позволительно в мой адрес литературные слова писать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6791

      mihail200606 1 час назад

      Тарасов дебил конечно, но че там раситского не пойму..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +614

      Rus9I 1 час назад

      Н-да, скоро пернуть нельзя будет.
      Актуальная шутка про вирус, кто из нас не шутил?)

      Если мы будем все воспринимать так буквально, то добро пожаловать на передачу к Малышевой))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      borusse > Rus9I 1 час назад

      в Пензе ребята за критику власти присели на 16 лет. россия уже давно превратилась в программу малышевой ))!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2654

      TOMSON 1 час назад

      Оно конечно идиотское, но явно не расисткое.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75453
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru