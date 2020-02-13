РФС – о шутке Тарасова про коронавирус: «Осуждаем этот поступок, просим времени оценить все данные»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Футболист ранее пошутил на тему коронавируса.

«Шутка Тарасова получилась неудачной. РФС осуждает этот поступок. Что касается нашего обращения в комитет по этике, то решение будет принято, мы сообщим. С другой стороны, игрок объяснил свой поступок. Мы просим времени это проанализировать и оценить все данные», — сказал Дюков.

Тарасова обвинили в расизме.

Запись футболиста прокомментировала Тина Канделаки .

. В Китае из-за коронавируса зарегистрировано более 1000 смертей людей.

Парикмахер Тарасова: «Люди возмущаются шуткой на тему вируса? Дебилы они, слабое чувство юмора. Мы лично поржали»