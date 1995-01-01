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    Парикмахер Тарасова: «Люди возмущаются шуткой на тему вируса? Дебилы они, слабое чувство юмора. Мы лично поржали»

    Денис Ли, парикмахер Дмитрия Тарасова, прокомментировал реакцию на шутку игрока на тему смертельного коронавируса. Друг футболиста назвал людей дебилами.

    «Это реально была шутка. И вообще я был еe инициатором. Люди возмущаются шуткой на тему вируса и тем, что это можно посчитать расизмом? Да дебилы они! А мы лично поржали. На фото видно, что я смеюсь. А с Димой я дружу уже несколько лет, никаких обид не испытываю.

    Почему к шутке так отнеслись? Слабое чувство юмора. Мне кажется, что она оскорбила не азиатов, а русских. Потому что они из этого такие новости сделали и сами обиделись», – сказал Ли.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2196

      Томик 26 минут назад

      "Сеть по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE" и Канделаки, которые были больше всего оскорблены этой шуткой, и есть, видимо, русские, по представлению парикмахера Тарасова.

      1
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      Рейтинг: +172

      Armani nn 30 минут назад

      Ещё и азиат теперь русских дебилами называет...ну зашибись)

      1
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      Рейтинг: +1019

      Hektor 84 1 час назад

      Нашли друг друга шутники.

      0
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      Рейтинг: +3876

      vladik12 1 час назад

      Такой же недалекий, как и Бузов.

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