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  • Парикмахер Тарасова: «Люди возмущаются шуткой на тему вируса? Дебилы они, слабое чувство юмора. Мы лично поржали»

Парикмахер Тарасова: «Люди возмущаются шуткой на тему вируса? Дебилы они, слабое чувство юмора. Мы лично поржали»

13 февраля 2020, 01:30
23

Денис Ли, парикмахер Дмитрия Тарасова, прокомментировал реакцию на шутку игрока на тему смертельного коронавируса. Друг футболиста назвал людей дебилами.

«Это реально была шутка. И вообще я был еe инициатором. Люди возмущаются шуткой на тему вируса и тем, что это можно посчитать расизмом? Да дебилы они! А мы лично поржали. На фото видно, что я смеюсь. А с Димой я дружу уже несколько лет, никаких обид не испытываю.

Почему к шутке так отнеслись? Слабое чувство юмора. Мне кажется, что она оскорбила не азиатов, а русских. Потому что они из этого такие новости сделали и сами обиделись», – сказал Ли.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (23)
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vladik12
1581546688
Такой же недалекий, как и Бузов.
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Armani nn
1581548793
Ещё и азиат теперь русских дебилами называет...ну зашибись)
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Томик
1581549033
"Сеть по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE" и Канделаки, которые были больше всего оскорблены этой шуткой, и есть, видимо, русские, по представлению парикмахера Тарасова.
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Viper for CSKA
1581561403
Идиотский юмор у них, а дебилы мы. Там люди умирают сотнями, а вы ржёте, как дегенераты. О чём будут следующие шутки? О голодающих африканцах или войнах на Ближнем востоке? Юмористы недоделанные.
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Oldtrafford83
1581571507
Определённо нужно шутить над вирусом от которого уже столько людей погибло,чучело ты тупорылое и чувство юмора у тебя больное!!!
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Владислав Vlad
1581572161
Вот все тут возмущаются.... А скольких человек лично вы видели у которых этот короновирус? Может это такая же байка, что и с птичьим и свиным гриппом? Акции азиатов тогда так же рухнули, инвесторы потеряли триллионы, а азиаты скупили эти акции по низкой цене. Сейчас то же самое происходит. Сейчас все инвесторы Китая теряют огромные деньги, сбрасывают акции, а Китай их покупает за безценок. Лично я не видел ни одного больного ни птичьим, ни свиным гриппом, и уж тем более не встречал больного короновирусом.
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American-Patriot
1581574400
Не в курсе, о чем шутка, но, глядя на эту дебильную рожу тарасова - "оно способно шутить?"
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Стаz
1581576631
Ты в седующий раз, когда Тарасова стричь будешь ухо ему отстреги, вот поржете
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momwig_
1581595163
Совершенно не важно, как на это отреагировал парикмахер Тарасова, от которого нельзя требовать высокого интеллектуального уровня, он просто совершенно необязателен для успеха в его профессии. Как и для Тарасова, хотя про его уровень в общем-то все давно в курсе. Он мог ржать над этим сколько угодно - у себя в Вотсапе, например. Важно то, как на ПУБЛИКАЦИЮ этого МОГУТ отреагировать люди, антропологически схожие с парикмахером Тарасова, но его друзьями не являющиеся.
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zigbert
1581688352
Шутить можно с друзьями в компаниях но не такими публичными постами.
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