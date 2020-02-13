Парикмахер Тарасова: «Люди возмущаются шуткой на тему вируса? Дебилы они, слабое чувство юмора. Мы лично поржали»

Денис Ли, парикмахер Дмитрия Тарасова, прокомментировал реакцию на шутку игрока на тему смертельного коронавируса. Друг футболиста назвал людей дебилами.
«Это реально была шутка. И вообще я был еe инициатором. Люди возмущаются шуткой на тему вируса и тем, что это можно посчитать расизмом? Да дебилы они! А мы лично поржали. На фото видно, что я смеюсь. А с Димой я дружу уже несколько лет, никаких обид не испытываю.
Почему к шутке так отнеслись? Слабое чувство юмора. Мне кажется, что она оскорбила не азиатов, а русских. Потому что они из этого такие новости сделали и сами обиделись», – сказал Ли.
- Футболиста обвинили в расизме.
- Запись Тарасова прокомментировала Тина Канделаки.
- В Китае из-за коронавируса зарегистрировано более 1000 смертей людей.
Источник: «Чемпионат»