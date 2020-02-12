Тарасов – о шутке про парикмахера и коронавирус: «Я много шучу. Не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил свою шутку про парикмахера монголоидной расы. Футболист в записи в социальной сети связал человека с коронавирусом.

«Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке Денис Ли (всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно.

Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сторис. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала.

Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более моего прямого комментария на этот счет не было», – написал Тарасов.