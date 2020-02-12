Товарищеские матчи. «Арсенал» проиграл два матча за день, «Урал» победил «Текстильщик» и уступил шведам

Тульский «Арсенал» провел в течение дня два товарищеских матча и оба проиграл. Голы у россиян забили Евгений Луценко и Горан Чаушич.

«Урал» сумел победить представителя ФНЛ из Иваново, но уступил шведскому «Браге». В частности, у уральцев забил Андрей Панюков.

Товарищеские матчи

Арсенал (Россия) – Арад (Румыния) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бухачану, 19; 0:2 – Бустя, 25.

Урал (Россия) – Браге (Швеция) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Уильямс, 8; 0:2 – Куаку, 36 (с пенальти); 1:2 – Новиков, 48; 2:2 – Татаринов, 60 (с пенальти); 2:3 – Куаку, 77; 2:4 – Кашаев, 79.

Арсенал (Россия) – Шахтер (Белоруссия) – 2:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Луценко, 18; 1:1 – Кендыш, 28; 1:2 – Бодул, 34; 1:3 – Бодул, 45; 2:3 – Чаушич, 48.

Урал (Екатеринбург) – Текстильщик (Иваново) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Панюков, 85.