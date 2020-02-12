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  • «Желаем успехов в дальнейшей карьере». ЦСКА поблагодарил Караева за работу на сборах

«Желаем успехов в дальнейшей карьере». ЦСКА поблагодарил Караева за работу на сборах

12 февраля 2020, 15:24
6

ЦСКА поблагодарил нападающего «КАМАЗа» Давида Караева, проходившего просмотр в армейском клубе.

«ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим «КАМАЗ» за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщается в твиттере ЦСКА.

  • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
  • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
  • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
  • Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

Караев вернется в «КАМАЗ». Форвард проходил сборы в ЦСКА

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА КАМАЗ Караев Давид
Комментарии (6)
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Niko
1581511481
Ну пипец. Пацан и голевые раздавал и гол забивал, кого они блин ищут тогда я не понимаю(( всех нормальных начала зеваем.
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Jhon1989
1581512198
Вы если более и менее Напа купить не можете,Дак хоть бы этого парня перспективного подписали,причем одного из лучших показавшего себя на сборах. Бред какой то, что за политика конченая у вас в клубе.
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bset
1581512277
Вот это бред
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SIRIUS 2002
1581517707
Просмотр, для просмотра..
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vladimir-7
1581519233
Караев в основной состав ЦСКА по игре не вписывается, а по возрасту и в молодёжку не проходит, а в запасе его держать не имеет смысла.
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