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    «Желаем успехов в дальнейшей карьере». ЦСКА поблагодарил Караева за работу на сборах

    ЦСКА поблагодарил нападающего «КАМАЗа» Давида Караева, проходившего просмотр в армейском клубе.

    «ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим «КАМАЗ» за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщается в твиттере ЦСКА.

    • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
    • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
    • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
    • Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

    Караев вернется в «КАМАЗ». Форвард проходил сборы в ЦСКА

    Источник: твиттер ЦСКА

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    12.02.2020 15:24
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +9948

      vladimir-7 12 февраля, 17:53

      Караев в основной состав ЦСКА по игре не вписывается, а по возрасту
      и в молодёжку не проходит, а в запасе его держать не имеет смысла.

      0
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      Рейтинг: +2164

      nemolod > vladimir-7 12 февраля, 21:35

      Тогда зачем вообще его просматривали-получилось как будто футболиста пригласили на курсы повышения квалификации-только что сертификата не выдали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1859

      SIRIUS 2002 12 февраля, 17:28

      Просмотр, для просмотра..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13364

      bset 12 февраля, 15:57

      Вот это бред

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +323

      elessar arnor > bset 12 февраля, 23:30

      это картоха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +938

      Jhon1989 12 февраля, 15:56

      Вы если более и менее Напа купить не можете,Дак хоть бы этого парня перспективного подписали,причем одного из лучших показавшего себя на сборах. Бред какой то, что за политика конченая у вас в клубе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1161

      Niko 12 февраля, 15:44

      Ну пипец. Пацан и голевые раздавал и гол забивал, кого они блин ищут тогда я не понимаю(( всех нормальных начала зеваем.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +323

      elessar arnor > Niko 12 февраля, 18:11

      у картофана играет Ахметов в опорке, Чалов на острие, Бийол в запасе, продолжается маразм

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