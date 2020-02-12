«Желаем успехов в дальнейшей карьере». ЦСКА поблагодарил Караева за работу на сборах

ЦСКА поблагодарил нападающего «КАМАЗа» Давида Караева, проходившего просмотр в армейском клубе.

«ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим «КАМАЗ» за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщается в твиттере ЦСКА.

Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.

Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».

Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

Караев вернется в «КАМАЗ». Форвард проходил сборы в ЦСКА